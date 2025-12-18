才12月就用春節費率？民眾搭計程車遭收多逾百元 司機：跳錶壞了

大都會計程車「春節計費」引發爭議。（圖／TVBS）

搭乘計程車遭遇春節費率收費爭議，一名民眾日前從台北市內湖叫車前往北投時，發現才剛出發不久，車資就異常跳漲至 120 元，抵達目的地後更高達 595 元，比平常貴了近 200 元。經查發現，司機竟在 12 月就開啟了春節費率計費模式。面對質疑，司機辯稱是「跳錶壞了」，而大都會計程車公司則表示查無此司機資料與派遣紀錄，但民眾手機中仍保留著派車截圖，讓整起事件陷入各說各話的窘境。

明明才12月，卻有民眾搭計程車遇到「春節費率」計費。（圖／民眾提供）

這起事件發生在 15 日晚間九點多，當時民眾從台北市內湖港墘路叫了一輛大都會計程車準備前往北投。民眾表示，才剛起步沒多久，車費就跳到 120 元，最終抵達目的地時，車資竟高達 595 元，比平常貴了將近 200 元。當民眾發現異常並與司機理論時，司機聲稱是跳錶機壞掉了。民眾對此感到不滿，質疑既然已知車錶壞掉，為什麼還可以出來接單？更令人起疑的是，民眾注意到司機在行駛過程中「不斷地用水瓶還有用他的袖子去遮掩他的跳錶機」，這種行為讓人不禁懷疑司機是刻意為之。

民眾質疑司機故意用水瓶遮擋計費表。（圖／民眾提供）

根據規定，夜間費率是從深夜 11 點開始計算，而春節費率更是不可能在 12 月就開始實施。台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾解釋，春節運價的跳錶一定要司機手動設定。事後，民眾向計程車業者聯繫，大都會計程車殷經理表示，車隊系統中查不到這名司機，大都會叫車APP也沒有此筆派遣記錄。然而，民眾手機裡仍保留著派車截圖，使得此事陷入雙方各執一詞的局面。根據新北市交通局公告，若司機未依跳表收費，將依法裁處最高 9 萬元罰款。這起事件讓民眾差點白白吃虧，心情既氣憤又無奈，也提醒大家搭乘計程車時要特別注意跳錶計費是否正確。

