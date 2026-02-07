才21歲...模特新星爆陳屍租屋處 死因初判「自然死亡」

西班牙名模Cristina Pérez Galcenco離世，得年21歲。（圖／翻攝自pasarelacampoamor IG）





年僅21歲的西班牙模特兒克莉絲汀娜·佩雷斯·加爾森科（Cristina Pérez Galcenco）在當地時間3日上午被發現陳屍於馬拉加卡萊塔德韋萊斯（Caleta de Vélez）的家中，消息一出令各界震驚不已，死因目前被判為「自然死亡。」

根據外媒綜合報導，克莉絲汀娜近期才為了進修課程，去了馬拉加卡萊塔德韋萊斯，卻沒想到再被發現，已經陳屍於租屋處，警方抵達後從現場狀況，可以判定並無被外力強行闖入的痕跡，遺體也沒有遭受暴力，初步判斷為自然死亡，不過詳細死因還需要等屍檢報告。

克莉絲汀娜除了是超模屆的新星，更是西班牙前足球名將納丘·佩雷斯（Nacho Pérez）的愛女，並有知情人士透露，克莉絲汀娜去到馬拉加後，還和當地一名紡織業青年企業家墜入愛河，不過如今這份感情也因克莉絲汀娜離世告終。

事實上，克莉絲汀娜在14歲開始就成為模特，行蹤步滿歐洲外，還曾在中國工作過，她生前最大夢想就是成為維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）的天使超模。



