才26歲就洗腎！名醫揭年輕人5大傷腎惡習：快放下你手上的飲料
[Newtalk新聞] 一名 26 歲正妹業務因長期將手搖飲當水喝且習慣熬夜，日前因呼吸困難送醫竟確診末期腎衰竭，餘生恐須洗腎。腎臟科醫師洪永祥在臉書上分享此案例，並語重心長表示，許多年輕人忽視浮腫等微小徵兆，直到腎功能損害逾 70% 才有感。洪永祥也整理全球 40 歲以下洗腎５大病因與５大壞習慣，呼籲年輕族群正視腎臟的求救訊號。
洪永祥分享一名 26 歲上班族小涵的案例，他表示她正值衝刺業績的年紀，每天早出晚歸，習慣靠2杯手搖飲排解壓力。半年來小涵常感到臉部浮腫，卻誤以為是熬夜沒睡好，直到某深夜加班時突感肺部像溺水般喘不過氣，緊急送醫。洪永祥指出，當時他身為負責緊急透析的腎臟科總醫師，看著數據沉重對家屬表示：「小涵的腎功能已經完全衰竭，尿毒素指數破表導致肺水腫，現在必須立刻插管、緊急洗腎，否則會有生命危險。」原本還在擔心工作的小涵，臉色瞬間變得比病床單還白，在走廊與媽媽抱頭痛哭。
洪永祥回憶，小涵當時淚流滿面地問：「我只是愛喝飲料、愛熬夜，我還這麼年輕，為什麼我的腎臟就這樣沒了？」隨後檢查發現，小涵多年前已有蛋白尿，疑似慢性腎絲球炎卻未曾就醫治療，加上長年熬夜與愛喝飲料，才釀成不可挽回的悲劇。洪永祥說明，年輕人洗腎往往來得又快又急，他翻閱 PubMed(全球醫學界最權威、最常使用的生物醫學文獻搜尋引擎) 上數十篇權威醫學論文，整理出 40 歲以下年輕人洗腎的５大病因排行榜。
1. 先天性或遺傳性腎臟疾病：在歐美與日本統計中佔比達 30-50%。根據 2020 年《The Lancet》報導，這類疾病是基因注定的「硬傷」，常見如多囊性腎臟病 (ADPKD)、艾柏氏症候群 (Alport Syndrome) 及先天性腎臟發育不良。洪永祥強調，若能在 20 歲時透過早期診斷與精準飲食控制，可將洗腎時間延後 10 到 20 年。
2.腎絲球腎炎 (Glomerulonephritis, GN)：尤其是亞洲族群常見的 IgA 腎病變，屬自體免疫異常。洪永祥提醒，若感冒或喉嚨痛後發現尿液呈現洗肉水色，就是腎臟正在發炎破壞。
3. 早發性糖尿病腎病變：其名次在近 20 年上升最快，台灣年輕型第二型糖尿病 (T2DM) 的進展速度遠比老年型猛烈，高血糖會使腎臟濾網變脆、硬化最後喪失功能。
4. 高血壓相關腎病變 (Hypertensive Nephrosclerosis)：根據 2023 年《Hypertension》雜誌研究，40 歲前發病若未妥善控制，末期腎病風險是正常人的 3.5 倍。
5. 不明原因慢性腎臟病：與環境慢性熱傷害及長期脫水有關，若合併中草藥或非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs) 過量使用，更容易引發間質性腎炎。
除了疾病因素，洪永祥進一步強調，現代人的5大生活習慣正集體謀殺年輕人的腎臟：
1. 含糖飲料當水喝：根據 2019 年《JASN》研究，高果糖糖漿產生的尿酸會像碎玻璃般摩擦腎小管，引發慢性間質發炎。
2. 重鹹、重口味的外食習慣，2023 年《Nutrients》研究指出超加工食品的高磷與高鈉會直接導致腎臟發炎。
3. 止痛藥與成藥濫用：長期服用會抑制前列腺素分泌，導致腎臟血流量驟降。
4. 極端高蛋白飲食：2020 年《Nephrology Dialysis Transplantation》分析顯示，過量攝取蛋白質會造成腎絲球超濾過壓力，對有潛在腎炎者如同加速腎臟報廢。
5. 長期熬夜與睡眠不足：2017 年《Kidney International》研究證實，每天睡眠低於 5 小時，腎功能下降速度會大幅增快。洪永祥說明，腎臟是一個極度沈默的器官，在壞掉 70% 之前可能都不會有痛感或症狀，但年輕人的腎臟沒有備份檔。
洪永祥語重心長地勸導民眾：「放下手中的那杯飲料，這篇文章不是為了嚇你，而是為了救台灣年輕人的腎臟。」他建議大眾應從現在起，少喝一杯含糖手搖飲、多喝白開水、不亂吃止痛藥，並定期進行腎功能檢查。洪永祥最後表示，若能養成良好習慣並定期追蹤，20 年後的自己定會感謝現在的決定，守護腎臟不讓人生由彩色變黑白。
