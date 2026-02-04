才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢

生活中心／彭淇昀報導

不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。

洪永祥醫師示警，在台灣有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。（示意圖／翻攝自unsplash）

洪永祥醫師指出，許多年輕洗腎患者「沒有長期慢性病、沒有明顯警訊，甚至沒有『我有腎臟病』的自覺」，直到健檢數字異常、突然全身水腫，或一場看似普通的感染，才發現腎功能已經回不去了。當醫師說出口「要準備洗腎了」，對年輕人而言，幾乎等同宣判人生被迫改寫。

洪永祥分享一則讓人鼻酸的案例，一名26歲的上班族小涵，正值愛美、拚事業的年紀，每天早出晚歸衝刺業績，長期靠每天2杯手搖飲紓壓，近半年她常覺得臉部浮腫，卻以為只是熬夜沒睡好，直到某天深夜加班時，突然感到「肺部像溺水一樣喘不過氣」，被緊急送醫。

洪永祥回憶，當時他是負責緊急透析的腎臟科總醫師，看著抽血數據後，只能沉重地對家屬說，「腎功能已經完全衰竭，尿毒素指數破表導致肺水腫，現在必須立刻插管、緊急洗腎，否則會有生命危險」。小涵顫抖著問醫師，「我只是愛喝飲料、愛熬夜，我還這麼年輕，為什麼我的腎臟就這樣沒了？」後續檢查才發現，她多年前就已有蛋白尿，疑似慢性腎絲球炎卻從未治療，加上長期熬夜與飲料習慣，最終釀成無法挽回的結果。

洪永祥醫師整理醫學文獻，列出40歲以下年輕人洗腎的「五大病因」，包括「不明原因慢性腎臟病」、「高血壓相關腎病變」、「早發性糖尿病腎病變」、「腎絲球腎炎」，以及占比最高的「先天性或遺傳性腎臟疾病」，如多囊性腎臟病、艾柏氏症候群與先天腎臟發育不良。洪永祥強調，雖然部分屬於基因「硬傷」，但若能早期診斷並積極保護殘餘腎功能，「將洗腎時間延後10到20年，甚至一輩子不用洗腎」。

根據研究指出，每天熬夜、睡眠少於5小時，腎功能下降速度顯著增快。（示意圖／翻攝自pixabay）

除了疾病因素，洪永祥也點名現代年輕人常見的「5大壞習慣」，包括長期熬夜與睡眠不足、極端高蛋白飲食、止痛藥與成藥濫用、重鹹重口味的外食習慣，以及「含糖飲料當水喝」。其中他直言，高果糖飲料是「任何年紀都是傷腎第一元凶」，更形容台灣的手搖飲文化是「年輕洗腎者的集體夢魘」。

第五名：長期熬夜與睡眠不足

根據2017年《Kidney International》研究，每天睡眠少於5小時，腎功能下降速度顯著增快。熬夜非常傷代謝與免疫更容易造成感染與發炎，夜間是腎臟調控血壓與排除特定廢物的關鍵時刻，你熬夜腎功能就得陪你受傷。

第四名：極端高蛋白飲食

健身族要注意了，根據2020年《Nephrology Dialysis Transplantation》分析，過量攝取蛋白質（超過2g/kg/day）會造成腎絲球「超濾過壓力」。如果你本來就有潛在的IgA腎炎，這種吃法會加速腎臟報廢。

第三名：止痛藥與成藥的濫用

根據2020年《Journal of Clinical Medicine》文獻，長期服用NSAIDs止痛藥會抑制前列腺素分泌，導致腎臟血流量驟降。對腎臟健康者來說，長期強效止痛藥有時就像是加速腎臟老化，若你是先天腎臟就有疾病者，常吃止痛藥就是腎臟海洋的一場小型海嘯。

高果糖飲料在任何年紀都是傷腎第一元凶，果糖代謝產生的尿酸，會像碎玻璃一樣摩擦你的腎小管，引發慢性間質發炎。（示意圖／資料照）

第二名：重鹹、重口味的外食習慣

鈉離子超標會引發高血壓與痛風發作加速腎衰竭。根據2023年《Nutrients》雜誌研究，超加工食品中的高磷與高鈉，會直接造成腎臟發炎與血管硬化。

第一名：含糖飲料當水喝（高果糖糖漿）

高果糖飲料在任何年紀都是傷腎第一元凶，除了肥胖與糖尿病，根據2019年《JASN》研究證實，果糖代謝產生的尿酸，會像碎玻璃一樣摩擦你的腎小管，引發慢性間質發炎。台灣手搖飲文化是年輕洗腎者的集體夢魘。

洪永祥最後語重心長地提醒，腎臟是一個極度「沉默」的器官，在壞掉70%之前，可能都不會讓人感到疼痛與症狀，「你的腎臟沒有備份檔」。他呼籲年輕人從現在開始，少喝一杯含糖飲料、多喝一杯白開水，不亂吃止痛藥，並定期做腎功能檢查，別等到腎臟「決定登出」，人生才被迫從彩色變成黑白。

