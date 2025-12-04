才30歲卻看起來像40歲？你有「逆齡實力」還是在「加速老化」？測了就知道！
你幾歲不重要，你的「身體年齡」才是真正的青春密碼！明明同樣40歲，有人還是膚況亮眼、精神飽滿；有人卻整天疲倦、眼神渙散？其實，老化速度不是只有年齡說了算，而是你每天怎麼「生活」在決定。
現在就來參加這份「抗老指數測驗」，從作息、飲食、膚況、情緒4大面向，快速了解你目前的「身體年齡」區間，也看看該從哪裡開始逆齡調整！
你的身體年齡測驗表
請記下每題選項的分數，最後對照總分就能知道結果囉！
一、作息習慣
你平均幾點睡覺？
A. 晚上11點前（5分）
B. 11點到12點（4分）
C. 半夜1點以後（2分）
D. 幾點都行，常常追劇到睡著（1分）
你每天睡幾小時？
A. 7～8小時（5分）
B. 6小時左右（3分）
C. 5小時以下（1分）
D. 假日報復性補眠（2分）
二、飲食狀態
你一週會吃幾次蔬菜、水果？
A. 每天都有（5分）
B. 3～4天（3分）
C. 幾乎很少（1分）
以下哪個是你最近常吃的？（可複選，每選一項＋分）
☐ 加工食品（香腸、泡麵）→（-1分）
☐ 堅果／酪梨等好油食物 →（+2分）
☐ 糖分高的甜點飲料 →（-2分）
☐ 鮭魚／鯖魚等深海魚 →（+2分）
三、膚況自評
你的皮膚狀態最常是？
A. 明亮有光澤、不易長痘（5分）
B. 有點乾燥，偶爾出油（3分）
C. 暗沉、毛孔粗大、容易過敏（1分）
你平常會擦防曬嗎？
A. 每天都擦（5分）
B. 只有夏天或出遊時（3分）
C. 幾乎沒擦過（1分）
四、心理情緒
你最近的壓力感覺？
A. 生活平衡，壓力可控（5分）
B. 工作忙碌，但會找時間放鬆（3分）
C. 壓力大到快爆炸（1分）
你有規律運動嗎？
A. 每週3次以上（5分）
B. 一週1～2次（3分）
C. 幾乎沒動過（1分）
計分對照｜你的「身體年齡」是幾歲？
35～40分 身體年齡25歲
你是逆齡界的人氣代表！作息規律、飲食均衡、情緒穩定，繼續保持這種生活節奏，身體會感謝你的。
25～34分 身體年齡35歲
你做得不錯，但還有進步空間。或許該讓自己早點睡、減少甜食囉～慢慢調整會有感！
15～24分 身體年齡45歲
你可能已經開始感覺疲勞了！現在開始改善作息與飲食，還來得及幫身體按下重啟鍵！
0～14分 身體年齡55歲以上
你可能正處於加速老化期，晚睡、壓力大、飲食亂，身體正發出警訊！是時候給自己一個 RESET 計畫了！
這只是趣味測驗，但你的身體會誠實反映你怎麼生活！除了天生基因，其實大部分的老化跡象，都是長期生活習慣的「後果」。你今天怎麼睡、怎麼吃、怎麼想，都會在身體上顯現出來。趁現在還來得及，從今天起改變一點小事，就能離逆齡更近一步。
