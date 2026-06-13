才30歲就確診乳癌！20萬訂閱美妝YTR公開病況 第一反應曝光

【緯來新聞網】擁有逾20萬訂閱的美妝YouTuber Cara Wu近日公開透露，自己於今年5月確診乳癌。她表示長期維持健康生活型態，得知結果時一度難以接受，確診後選擇公開經歷，也藉此提醒女性朋友留意身體變化。

YouTuber Cara Wu近日公開透露，自己於今年5月確診乳癌。（圖／翻攝Instagram）

Cara今年30歲，日常維持規律運動、正常作息，飲食以天然原型食物為主，不菸不酒，家族中也無乳癌病史。確診消息傳出後，她坦言腦中第一個反應是不斷回想生活中哪個環節可能出了問題。對此，醫師告知她不必過度執著於追查病因，因為乳癌本就是女性常見癌症之一，許多患者同樣找不到明確成因。



經過一段時間的自我梳理，Cara認為長期累積的心理壓力可能是值得正視的因素之一。她說明自己習慣將情緒內化，遇到挫折時傾向獨自消化，即使面對困難也常將他人感受優先於自身需求。確診後，她開始嘗試調整這樣的應對模式，逐漸理解表達感受與適時求助同樣需要勇氣。

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目前Cara尚未展開完整療程，但已著手進行相關準備。她坦言對治療過程仍存有擔憂，尤其可能伴隨的外貌變化令她感到焦慮，但她表示將以較為正向的心態面對後續挑戰。公開這段經歷，她也希望提醒同齡女性不要因年輕而輕忽健康警訊，養成定期乳房檢查的習慣，及早發現、及早處理。根據國民健康署資料，乳癌為台灣女性發生率最高的癌症，政府提供45歲至69歲及40歲至44歲具一等親乳癌家族史的女性，每2年1次免費乳房X光攝影篩檢，民眾可多加利用。

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