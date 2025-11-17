才PO耶誕卡嘲諷！ 美駐日使：挺台海穩定 陸連3天實彈射擊

日本首相高市早苗拋出「台灣有事、日本將行使集體自衛權」的言論，引發北京強烈反彈，解放軍不但宣布，在黃海將進行連3天實彈射擊，還發布留學警示，官媒更指控日本在「台灣問題上玩火」。不過對此美國駐日大使「葛拉斯」在社群發文，酸批戰狼外交，只會加深美日友誼。

美國駐日大使葛拉斯在社群X發文狠酸，說「耶誕節提前來了！」感謝陸方失言促進美日友誼。（圖／翻攝@USAmbJapan via X）

日本首相高市早苗關於台灣問題的言論引發了一連串外交風波，中國大陸以軍事演習及留學警示作為回應，顯示兩國關係緊張升溫。美國駐日大使葛拉斯透過社群媒體力挺日本立場，批評中國的「戰狼外交」只會強化美日友誼。與此同時，日本國內民調顯示，近半數民眾支持高市早苗的集體自衛權主張，其內閣支持率更高達69%。面對持續升溫的緊張局勢，日本外務省已派遣亞洲大洋洲局長訪問中國，試圖緩和兩國關係。

中國大陸對日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本將行使集體自衛權」的言論做出強烈反應。中國海事局宣布將於17日至19日每天0時至24時在黃海中部地區進行實彈射擊，並發布航行警告禁止船隻駛入該區域。此外，中國教育部也發出海外留學警示，提醒中國公民重新考慮赴日本留學的安排。

中國官方媒體CGTN的主播指責日本在台灣問題上「玩火」，稱這是一種披著「區域安全」外衣的新殖民主義心態，並呼籲西方保持公正並以事實為依據。首爾女子大學韓國研究助理教授David Tizzard表示，高市的言論將在區域內引發大量不安。中國外交部發言人毛寧也在社群平台X發文，敦促日本遵守中日聯合聲明承諾，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。

面對中國的強烈反應，美國駐日大使葛拉斯於16日在社群平台X發文力挺日本，強調支持台海穩定，反對任何人以武力或脅迫改變現狀。葛拉斯在前一天還發文諷刺中國的戰狼外交，寫道「看來耶誕節提前來了」，並感謝中國駐日大使吳江浩和中國駐大阪總領事薛劍的失言促進了美日友誼，明確表明了美國的立場。

在日本國內，高市早苗的言論獲得相當程度的支持。根據共同社的電話民調，若「台灣有事」行使集體自衛權，贊成和傾向贊成的民眾達到48.8%，而反對的比例為44.2%。朝日新聞15、16日進行的電話民調更顯示高市內閣支持率高達69%，顯示其支持度不降反升。為避免事態進一步升級，日本外務省亞洲大洋洲局長今井正彰已開始訪問中國，希望能夠化解兩國間的緊張關係。這顯示日本認識到持續僵持下去並非解決問題的辦法，正尋求外交途徑緩和局勢。

