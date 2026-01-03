才PO與中國特使握手照！委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓走

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

美軍於今（3）日對委內瑞拉發動大規模攻擊，美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間下午5點多宣布攻擊成功，已逮獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和他的夫人，並將2人押送離境。而就在發動攻擊的前一天，馬杜洛在總統府會見中國特使邱小琪所率領的代表團，還強調委內瑞拉與中國是兄弟情誼。

委內瑞拉總統馬杜洛（右）昨日才PO出與中國代表團會面的照片。（圖／Nicolás Maduro 臉書）

馬杜洛於當地時間2日，在臉書和IG發布與中國代表團會面的影片與照片。他表示，與中國國家主席習近平的特使邱小琪進行了愉快的會晤，「我們重申對戰略關係的承諾，這段關係正在多個領域不斷的發展及加強，以建設多極化發展與和平的世界。」強調中國和委內瑞拉團結一致。

根據CNN西班牙頻道報導，馬杜洛2日在總統府觀花宮（Miraflores Palace）會晤邱小琪及其代表團，出席的還包括中國駐委內瑞拉大使蘭虎和外交官員王昊；委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）也一同出席。委內瑞拉總統府表示，這次會晤「重申了卡拉卡斯（Caracas）和北京之間堅定不移的兄弟情誼，」與中國不僅是貿易和能源夥伴，更是該地區重要的政治盟友。

馬杜洛（中）2日在總統府觀花宮會晤邱小琪及其代表團，重申卡拉卡斯和北京之間堅定不移的兄弟情誼。（圖／Nicolás Maduro 臉書）

對於這次突襲，中國外交部和中國駐委內瑞拉使館提醒中國公民近期暫勿前往委內瑞拉，已在當地人員和機構密切關注當地安全形勢，切實加強防範措施和應急準備，非必要，不外出，務必遠離衝突或敏感地區。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫中國駐委內瑞拉使館尋求協助。

中國常駐聯合國副代表孫磊日前在聯合國安理會召開的緊急會議中，譴責美方行徑嚴重侵犯他國主權、安全和合法權益，嚴重違反《聯合國憲章》和國際法，威脅拉美和加勒比地區和平與安全。中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴；反對任何違反《聯合國憲章》宗旨和原則、侵犯別國主權安全的行為；反對在國際關係中使用或威脅使用武力；反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政；反對缺乏國際法依據、未經安理會授權的非法單邊制裁和「長臂管轄」。

