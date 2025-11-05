扎根兒童永續理念 台北電台入圍2025 URTI國際廣播大獎！

《行動吧！小小地球人》節目主持人陳怡君於台北電台辦理聽友會，與大小朋友互動交流。（台北市觀光傳播局提供）

記者王誌成／台北報導

台北市觀光傳播局四日表示，第三十七屆國際ＵＲＴＩ廣播大獎公布二０二五年入圍名單，台北廣播電台以DJ Lydia怡君姐姐（陳怡君）主持的「行動吧！小小地球人」參賽，成為全球十部入圍作品之一，再度展現台北電台節目製作的國際競爭力。

今年競賽的主題是「廣播與氣候變遷」（Radio and Climate Change），台北電台由怡君姐姐(陳怡君)主持的「行動吧！小小地球人」節目，致力於兒童永續理念扎根多年，這次成為全球十部入圍作品之一，終於讓世界看見台北在ＳＤＧｓ所做的努力。

主持人陳怡君表示，「行動吧！小小地球人是個已經在台北電台製播三年的常態性兒童節目，製播目標是要讓永續走進兒童的生活，讓兒童節目發揮不只是兒童節目的效益，希望陪伴大大小小的地球人，從生活中聽見永續、一起愛地球學英文；期待能連結國際教育，在生活中當個關心自己、關懷別人、關愛環境，也關注國際的世界公民！」

台北電台台長胡紹謙表示，「台北電台希望以廣播節目為媒介，讓聽眾永續的腳步與時俱進，也讓ＳＤＧｓ自然而然地融入生活。希望藉由這個節目讓未來世界的大人，從學校之外的管道接收到永續的訊息，更進一步影響其他的地球夥伴做出行動，響應永續發展。」