扎根南投放眼世界 南投縣助學子圓夢展豐碩成果

【記者林玉芬/南投報導】南投縣府21日於旭光高中舉辦「114年各級學校學生出國學習獎助學金成果發表會」，由旭光國標舞社及虎山國小英語相聲表演揭序幕，旭光高中賴冠程暢談在美國德州語言學校的成長點滴，就讀東海大學的謝宜庭分享前往法國交換學生，走遍30多個國家的的文化衝擊與學習收穫。



縣長許淑華親自主持，教育處長王淑玲、縣議員林儒暘及縣內高中職校長及國中小校長出席，共同見證南投學子在國際舞台上的豐碩成果。

許淑華表示，面對全球化挑戰，國際教育是基本能力，縣府114年投入1300萬元經費，今年持續辦理，申請更呈現爆量成長，印證南投推動國際教育的正確方向。

許淑華表示，為落實「扎根南投、放眼世界-培植南投青年國際競爭力」的政見與施政理念，每年編列800萬元獎助學生出國學習預算，去年起更增編500萬元，總經費提高到1,300萬元，補助對象也從高中職向下延伸至國中小，並向上擴及設籍南投的大專院校學生，114年度成果斐然，在團體方面，補助26所學校前往日本、韓國、荷蘭、新加坡及東南亞等地進行交流或競賽；在個人方面，資助37位優秀學子（含26位高中職生、11位大專生）赴英、美、日、加、澳等國深造。

許淑華說，看到藉助此項計畫出國遊學展演的學子發表成果，感受強力又豐富的文化衝擊，這樣的歷練真的非常棒。每位走向世界的學子，學習自信大增，國際視野豁然開朗，更能用寬廣的心態去看待世界各種不同的文化，體認在各方面應該要更加努力。

縣府教育處表示，今年上半年的出國獎助金申請極為踴躍，已有16所學校與20位學生提出申請，呈現南投學子對於走向世界的渴望與熱忱。縣府將持續深化雙語教育、建構國際化學習環境，未來將擴大鏈結日本、韓國、新加坡、美國、澳洲等國教育資源，並配合「臺灣2030雙語教育政策」，從國中小到大專院校逐步建構優質雙語環境。