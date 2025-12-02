扎根山林教育 河堤國小師生體驗鑽木取火

為讓學生從小培養山林素養，由屏東退休校長王麗芬長期推動的「藝啟芬享列車」，昨（二）日特別開往河堤國小，並邀請屏東縣大武山山林教育服務中心進校授課，為六年級約九十位師生帶來一系列扎實又富趣味的山林教育課程；透過生動的互動體驗，孩子們不僅接觸在地山林智慧，也在寓教於樂的氛圍中，逐步培養尊重自然與合作學習的能力，可說是一堂「既接地氣又開眼界」的山林教育。

這次課程特別安排具有深厚文化意涵的「鑽木取火」體驗，「鑽木取火」源自原住民族傳統知識，生火在山林中是重要的生存技能，可用於煮食、禦寒，也能在緊急情況發出求救訊號；對原住民族而言，火更象徵文化的傳承與生活的延續。透過回到最原始、最貼近土地的生火方式，學生得以體會在沒有現代工具的環境下，如何「因地制宜」地運用自然資源，也更能理解「取之不易、用之有度」的珍貴精神。

河堤國小杜昌霖校長表示，都會地區的孩子接觸山林的機會較少，山域安全與自然環境辨識更是亟需扎根的能力，感謝推動「藝啟芬享列車」的王麗芬校長帶來如此別開生面的課程，讓山林教育能從校園出發、融入生活，使孩子理解山林不僅是自然景觀，更與文化、生活、生命息息相關。杜校長指出，山林教育本身具有跨領域特性，也是生命教育的一環，孩子們成功鑽木取火的興奮神情，正是實作課程帶來的最佳見證，在大武山山林教育服務中心教練的專業指導下，學生不只學到技能，更學會敬天畏地，尊重自然。

透過該課程河堤國小師生對山林安全有了更深層的認識，也理解從知識、技能到裝備都需要完善準備，才能真正享受戶外活動的樂趣；學校未來將持續與專業機構合作，推動更多元的山林與戶外教育課程，讓山林教育在孩子心中「深植根、長枝葉」，培養正確態度與勇於冒險的精神。

大武山山林教育服務中心秉持「教育應從小扎根」的理念，積極推動國中小學山林教育，並在原住民族委員會的支持下，整合原民文化、自然環境教育與戶外安全教育，強化山林教育的深度與多元性；目前中心由樂山樂水有限公司營運，團隊由四家專業戶外組織共同組成：山嵐野趣公司（溯溪與溪谷技術）、阿志工團（高山協作與嚮導）、東方足跡公司（古道健行與文化巡禮）、綠色海洋休閒農場（原民智慧與野外求生），以共同理念攜手推動安全永續的戶外活動。