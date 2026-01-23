扎根本土教育 新北推動母語扎根96校、10師獲表揚

《圖說》土城國中本土語文影音創意說唱讚獎項大豐收，左二教育局長張明文。〈教育局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市教育局今〈23〉日下午於三重區集美國小舉辦「114學年度臺灣母語日觀摩會暨推展本土語文績優學校與人員表揚大會」，表揚96所績優學校及10位績優教師，共頒發151個獎項，展現新北市從課堂到生活、以行動推動母語教育的豐碩成果。

教育局長張明文表示，市府長期與客家局、原民局攜手合作，持續豐富校園本土語資源，包括建置哈客館、辦理族語育樂營等，並以「趣味學習、生活母語」為核心理念，讓母語走出課堂、融入日常生活。近年更開發全國首創的本土語創意桌遊教材，結合數位科技與載具學習，讓孩子在生活情境中自然使用母語，培養文化認同。

廣告 廣告

《圖說》集美國小劉貴櫻老師榮獲本土語文客語組績優人員。〈教育局提供〉

他指出，此次表揚獎項涵蓋「本土語文影音創意說唱讚」、「母語日活動績優學校」、「本土語言認證績優學校」、「本土語文績優人員暨團體獎」及「資深優良族語老師獎」等類別，內容多元，反映各校結合在地文化、生活情境與創意教學，讓本土語文學習更貼近學生生活。

《圖說》10年資深族語優良教師。〈教育局提供〉

張明文強調，語言文化的永續關鍵，在於營造「願意說、說得安心」的友善環境。新北市各校每週擇定一日為母語日，結合課間活動、校園情境布置與校際交流，讓本土語文不只是課本內容，而是孩子能自信運用的生活能力。

他說，114年全國語文競賽中，新北市在臺灣台語、客語及原住民族語類別共奪下64座特優，成果亮眼。未來將持續推動沉浸式教學、本土文化社團及原住民族文化列車等計畫，整合跨局處資源，讓本土語文教育在新北持續向下扎根、向外拓展。

《圖說》客語趣味化生活趣味桌遊，讓孩子自信開口說客語。〈教育局提供〉

榮獲「本土語文績優人員獎」的集美國小客語教師劉貴櫻，投入母語教學已逾17年。她分享，最感動的時刻，是聽見孩子以略顯生澀卻堅定的客語向老師問好，讓她深刻體會母語是連結土地與文化的重要橋梁。她表示，只要在孩子心中種下認同的種子，讓會說母語成為一種驕傲，文化就能持續延續。

《圖說》新北表揚96所績優學校、10位績優教師攜手扎根本土教育。〈教育局提供〉

土城國中在「本土語文影音創意說唱讚」競賽中表現亮眼，在閩南語、客語及原住民族語組別皆獲佳績與人氣獎，同時奪下績優學校及個人獎項，成為全場焦點。校長徐淑芬指出，學校長期以多元、有趣且貼近生活的方式設計母語活動，引導學生「敢說、愛說、樂於說」，每一次自信開口，都是教師團隊長期陪伴與專業累積的成果。