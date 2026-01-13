扎根淨零永續 高市府各局處提35案碳權計畫力推碳經濟

▲高雄市政府今（13）日市政會議，由環保局與各局處進行碳權計畫專案報告，33個局處共提出35案碳權計畫。（圖／高雄市環保局提供）

【記者 王靚慧／高雄 報導】高雄市政府今（13）日於淨零學院召開市政會議，會中由環保局與各局處進行碳權計畫專案報告，33個局處共提出35案碳權計畫，市長陳其邁請各局處依規劃執行，並確實評估減量方法學、法規外加性之適用及建立完整基線資料，以利專案註冊或額度申請，並請環保局協助輔導。陳其邁指示，各局處碳權計畫請於今年6月底前提出初步成果，並於7月辦理成果發表。

環保局表示，市府各局處合計提出的35案碳權計畫，涵蓋六大部門，包含工業區能資源整合、機關設備汰換、光電自發自用、平地造林、畜牧沼氣回收、共享自行車等，其中8案已完成計畫書撰寫，並提送註冊申請，另有14案力拼今年完成。

六大部門計畫中以設備汰換為大宗，合計23案，標的包含岡山焚化廠風扇、漁港、民生醫院、行政中心、輕軌、文化中心等，目前多進行改善前基線資料量測、設備汰換，並規劃於今、明年兩年提出碳權申請。

環保局指出，除了節能系列專案外，各局處也因應業務屬性，提出特色專案，例如環保局今年將輔導工業區廠家進行能資源整合，減少鍋爐燃燒進而取得碳權；工務局公園處挑選市區土地，進行小規模造林，並預計今年申請國際Verra碳權，每年1.2噸；在道工處部分，輔導瀝青混凝土廠將重油改為天然氣(或木屑)，今年進行基線資料建立及燃料替換。水利局則以旗美污水廠為案例，進行盤查、節能行動，並透過廠內光電自用、中區污水廠綠電憑證，最小化排放量，合計減碳710噸，最後透過碳權購買方式達成碳中和，已於114年底完成PAS 2060碳中和宣告，今年預計進行ISO 14068碳中和外部查證。

▲水利局提出旗美污水廠碳中和專案。（圖／高雄市環保局提供）

環保局張瑞琿局長強調，高雄是排碳最高的城市，也是減碳潛力最大的城市，2024年起與清華大學范建得教授團隊合作進行碳權申請，市府迄今已提送內門沼氣中心、行政中心冰水主機、電動車充電樁、電動公車等多項計畫申請，各局處將持續遵循碳權MRV原則（可監測、報告與驗證），持續發掘各項減碳機會，將淨零文化於市政府永續扎根。

▲環保局提出內門畜牧沼氣回收專案。（圖／高雄市環保局提供）