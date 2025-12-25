扎根環境素養 綠色校園共創淨零未來 打造多面向永續學習

為落實台北市二０三０淨零願景，透過一系列永續教育與行動學習活動。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

為落實台北市二０三０淨零願景，台北市教育局二十五日表示，透過一系列永續教育與行動學習活動，帶領師生從能源、食農、生態等面向深化環境素養，支持校園成為城市邁向淨零轉型的重要基地。教育局強調，永續行動需從校園日常扎根，透過課程、體驗與生活化實作，逐步形塑學生的永續思維與行動力。

為促進學校交流，並推廣績優學校之經驗，教育局委託連續多年獲評特優學校的幸安國小舉辦「小小農夫暨食農教育觀摩會」，由教師團隊分享「淨零綠校園」課程成果，展現學校如何透過田園基地經營、能源管理與永續行動落實環境教育。

另，木柵高工辦理「園藝小尖兵暨垂直綠牆種植觀摩會」，吸引近四十位北市教師、主任與校長參與。活動說明屋頂平台種植、垂直綠牆與田園城市課程成果，介紹如何透過植物照護、手作活動及綠化示範區營造兼具美感、生態與療癒效果的校園環境；同時安排板根種子創作及「療癒系多肉盆栽」組盆等實作體驗，讓教師在互動與操作中理解植物、生態與生活的連結，並思考如何將環境教育融入課程與教學活動。

教育局強調，透過校園實作、課程創新與成果交流，師生將能把永續理念落實於課堂與生活，從校園延伸至家庭與社區，逐步累積城市邁向淨零的集體力量，為打造綠色、健康、永續的台北校園與城市環境注入教育的動能。