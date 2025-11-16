扎根與大自然共存的智慧 紙風車中市霧峰國小演出《寶莉回家》

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府文化局與財團法人台中市文教基金會共同主辦「2025台中親子藝起來」，邀請紙風車劇團昨(15)日下午在霧峰國小演出《寶莉回家》，此次為系列活動的第三場大型公演，吸引近3,000名觀眾一起度過溫馨午後。

▲女媧娘娘（大型偶戲）出面平息風波。

文化局長陳佳君表示，紙風車劇團長年深耕兒童劇場，以創意與想像力啟發孩子的藝術感受力，此次演出《寶莉回家》除了展現台灣多元文化面貌，也呼應台中市政府推動「藝術扎根」的理念，讓親子能夠在校園裡輕鬆親近表演藝術，感受藝術與生活的融合，讓文化美學深入市民生活。

文化局說明，《寶莉回家》故事從「桐花島」的缺水危機出發，小男孩與動物朋友在森林裡遇見迷路的颱風妹妹「寶莉」，他們攜手幫助寶莉回家；而颱風家族為尋找寶莉，意外為島上帶來災難。劇情以孩子的視角出發，透過幽默對白與生動表演，呈現島上居民面對天災的勇氣與智慧，傳達「敬天惜物、互助共生」的可貴精神。

紙風車劇團指出，此劇以真人與布偶同台演出，結合傳統與新創台灣歌謠、豐富的歌舞場面與互動式設計，讓觀眾席也成為故事的一部分。觀眾不僅是觀賞者，更是劇中的參與者；透過音樂、美學與文化象徵 ，讓孩子在歡笑中學習自然變化與環境永續的重要性。

文化局補充，11月好戲陪你度週末！「2025台中市傳統藝術巡演—明華園日字戲劇團《青陽大大爺》」將於11月23日於大里瑞和宮上演；首度邀請阮劇團在台中市圓滿戶外劇場於11月29日盛大演出《仙人跳聚樂部》。