扎根蘭陽 邁向未來 太極門宜蘭道館龍騰馬躍歡慶二週年

▲太極門宜蘭道館在中山小巨蛋歡慶二週年活動合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】太極門宜蘭道館以「龍騰馬躍 傳愛蘭陽」為主題，盛大舉辦成立二週年館慶。1月10日上午由神龍遊街賜福揭開序幕，下午於中山小巨蛋舉行慶祝茶會，縣議員林岳賢、林錫明、黃建勇、陳福山、楊順木等民代及中華武術總會理事長黃鯤忠等貴賓多人到場參與盛會或贈送花籃、墨寶、中堂致意，期許宜蘭道館能持續在地方落地生根，將健康養生概念、愛與和平的理念宣揚到最基層，造福更多宜蘭鄉親。現場湧入400多位各界貴賓及鄉親好友，共同見證這場盛會，致賀太極門氣功養生學會成立宜蘭道館，結合古老智慧、現代養生與修心養性，在蘭陽平原深耕兩年的喜悅成果。

廣告 廣告

當日上午，由太極門師兄姊古法製作龍架龍身、親手縫製龍袍的「宜蘭勁好龍」首次亮相，自宜蘭道館(宜蘭市宜興路一段65號)出發，展開賜福踩街遊行。超過百人的神龍隊伍氣勢磅礴，沿路經過宜蘭火車站等地標，展現「蟠龍如意 神龍賜福」慈悲、勇敢、真智慧的善意能量，最終抵達中山小巨蛋，矯健靈動的展演吸引許多民眾及國際友人駐足，接收這份來自古老神獸慈悲、勇敢與真智慧的祝福。許多民眾開心表示，看到神龍遊街感到非常歡喜，彷彿為新的一年帶來了龍馬奔騰的生氣與好運。

下午慶祝茶會開始前，三十幾位從6歲到60歲的師兄姊，在小巨蛋門口排成神氣人龍，用滿滿的笑容和舞蹈迎賓，歡喜的氛圍感染現場民眾。

▲太極門大鼓隊精彩演出。

場外園遊會同步展開，以濃厚中華文化風格設計互動攤位，讓鄉親在遊戲中體驗太極門五寶——健康、財富、智慧、快樂與幸福。活動內容結合擊鼓傳遞祝福、書籤卷軸創作、趣味健身闖關、笑臉彩繪與驚喜福袋抽獎等多元體驗，現場氣氛熱絡，笑聲不斷。

中華武術總會理事長黃鯤忠表示，活動成功凝聚振奮人心的力量，展現年輕世代接棒、朝氣蓬勃的精神，這樣的精神正是太極門長期以來持續推動的方向，也與他多年來致力於發揚傳統文化的理念相互呼應。

宜蘭縣議會議長張勝德的特助莊淑如表示，非常感謝太極門讓蘭陽這片土地裡充滿健康與和平的氛圍 ，希望大家能共同努力與成長。宜蘭縣縣長參選人林國漳律師第一次參加太極門活動，希望這樣愛跟善的力量可以拓展到全宜蘭、全台灣及全世界。

活動重要焦點之一的「人生智慧健康講座」，特邀林志恭醫師主講「身體缺的不是藥，是氣」。林志恭以專業且生活化的方式，講解「氣」對人體健康的核心重要性，以及如何透過轉念、修改脾氣等正確的方式養氣調息，讓身體啟動自然的修復力。講座內容深入淺出，與會來賓頻頻點頭表示獲益良多。

▲龍騰馬躍傳愛蘭陽踩街遊行。

首次參加太極門活動的賴小姐興奮地表示：「沒想到氣功養生活動可以這麼歡樂！從遊戲攤位、門口迎賓、文化展演到健康講座，每一環節都打破我對傳統氣功的想像，我也想要來練氣功，也推薦我的朋友一起來！」

一位帶著兩位十幾歲孩子參與的媽媽則分享：「當活潑靈動的祥獅出場時，我真正感受到正能量已傳遞給現場每一個人。讓我相信太極門可以讓我自己和孩子都得到放鬆和歡喜，以後一定會再參加活動。」

「扎根蘭陽 邁向未來 」太極門宜蘭道館自2024年成立以來，致力於將太極門「修己渡人、愛與和平」的良心文化與全人教育帶入蘭陽平原各角落。今年適逢太極門氣功養生學會成立60週年，將持續舉辦一系列公益講座與文化交流活動，盼以古老智慧結合現代生活，為宜蘭鄉親帶來健康、快樂、幸福的正能量，讓「龍騰馬躍」的精神，持續在蘭陽土地上飛躍傳揚。(照片記者林明益翻攝)