扒到剩內褲！2男搶手機遭殘暴私刑「抓雙腳半裸遊街」畫面曝 母痛哭：做錯也該送警

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印度旁遮普邦日前發生一起震驚社會的集體私刑案件，兩名男子因涉嫌行搶，遭到憤怒村民動用私刑、半裸拖行。（翻攝自X）

在印度旁遮普邦穆克薩爾縣（Muktsar）的賈羅德村（Jharod），兩名屬於「達利特」（Dalit，即傳統階級制度中的賤民階層）的男子，因涉嫌行搶他人手機被當場捕獲。然而，當地村民沒有報警處理，反而集體動用極端私刑，將2名男子扒至剩下內褲、綑綁雙手後在農田與街道上野蠻拖行。驚悚畫面曝光後迅速發酵，已驚動地方高層與種姓委員會主動介入。

印度旁遮普邦私刑事件始末？

據《新印度快報》等當地媒體報導，這起私刑事件的導火線源於一場街頭搶案。涉案的兩名達利特男子疑似皆毒品成癮，當天涉嫌在村落內動手搶奪一名外來移工的手機。不料行竊過程不順利，兩人當場被憤怒的周邊村民圍捕制伏。

達利特男子為何遭村民半裸拖行？

村落在逮到人後隨即失控，村民將兩名達利特男子的雙手牢牢綑綁，並強行剝除衣物至幾近全裸。從網路瘋傳的側錄影片中可以看到，兩名男子的雙腿被群眾高高抓起抬高，整個人以背部著地、倒吊的方式，被大批人馬粗暴地在泥濘的農田與大馬路上大肆拖行示眾。過程中兩人不斷遭受毆打，畫面極其不堪，迅速引發網路上關於人權與法律底線的激烈論戰。

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對於兒子的遭遇，其中一名涉案男子的母親心碎表示，自己並不清楚兒子究竟在外犯了什麼錯，但看到兒子遭受如此殘忍的非人道毆打，做母親的感到萬分痛苦，「即便他們真的做錯事、犯了法，也應交給警察依法處理，而不是任由村民動用私刑。」

印度賤民遭私刑合法嗎？

這起涉及種姓階層與街頭暴力的案件驚動了地方警政。馬盧特（Malout）副警察局長辛格（Jaspal Singh）對外證實，警方是在網路巡邏發現這段瘋傳的私刑影片後，才驚覺事態嚴重並立即派員趕赴賈羅德村現場展開調查。

根據警方的初步調查與醫療驗傷鑑定報告顯示，兩名遭遇私刑的達利特男子身上均留有大面積遭鈍器毆打的嚴重傷痕，目前已接受妥善治療；此外，警方透露其中一人並非初犯，過去曾有因非法持有200顆鎮靜劑而遭到逮捕的犯罪前科。

辛格副局長強調，法律絕不容許私刑正義。警方後續將依據這份醫療鑑定報告以及受害當事人的陳述內容，對參與施暴的村民採取相應的法律行動；與此同時，這兩名達利特男子也因為涉嫌強奪外勞手機，被警方依搶劫罪嫌正式立案偵查。

由於受害者身分敏感，這起事件也驚動了更高層級的監督單位。旁遮普邦表列種姓委員會（Punjab State Scheduled Castes Commission）主席加爾希（Jasvir Singh Garhi）公開宣布，委員會已針對這起針對達利特人的集體私刑案啟動主動調查程序。加爾希主席強調，案件目前正進入嚴格的審查階段，並已發函正式要求穆克薩爾縣警政高層提交此案的詳細調查報告，以釐清村民集體施暴的刑事責任，防止階級仇恨事件再度擴大。

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