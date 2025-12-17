扒趴鴨安平店老闆鄭傳吉酒駕撞死人！粉專急關閉 透天千萬宅正在賣

台南鹽酥鴨店老闆酒駕撞死女清潔員。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台南市安平區16日上午8時許發生奪命意外，一名在安平區經營知名「扒趴鴨」鹽酥鴨店的48歲男子鄭傳吉，在徹夜喝酒後開車上路，高速撞上正在執行垃圾車公務的23歲陳姓女清潔隊員，陳女傷重不治。鄭傳吉酒測值高達0.95超標3倍；事發後引發大批網友憤怒，湧入店家粉專、Google評論狂罵，粉專也緊急關閉，且在事件發生後，有網友抓包鄭傳吉名下房產正在出售。

48歲鹽酥鴨店老闆鄭傳吉酒後開賓士高速衝撞垃圾車，導致隨車的23歲陳姓垃圾車清潔員被夾在兩車間，下半身粉碎性骨折當場身亡，鄭傳吉酒測值高達0.95毫克，案發後一度否認自己是肇事駕駛，引發眾怒。

台南地檢署檢察官訊問鄭傳吉後，認其涉犯刑法第185條之3第2項酒後駕車致人於死罪嫌，犯罪嫌疑重大有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押，台南地院昨日晚間裁定羈押。

事故發生後，鄭傳吉經營的店家google地圖的店名被改為「殺人兇手酒駕美食」、地址改為台南看守所，後有網友查出，鄭傳吉有房產在網路上正在出售，從房屋拍賣網站可以看到，位於台南市安定區一棟傳統透天以1180萬元拋售，屋主名就是肇事的車主鄭傳吉。

