扒趴鴨安平店老闆酒駕撞死女清潔員 遭抓包「偷賣透天厝」準備脫產

「扒趴鴨」台南安平分店老闆鄭傳吉酒駕害命，事後態度惡劣遭羈押，卻被網友發現疑似偷賣房準備脫產。（圖／翻攝畫面）

知名香酥鴨店「扒趴鴨」台南安平分店48歲鄭傳吉16日酒駕撞死23歲的垃圾車女清潔員，送醫後呼呼大睡，還辯稱自己經濟狀況欠佳，態度惡劣，遭裁定羈押。如今有網友發現，鄭傳吉不僅擁有透天厝，且已經偷偷開賣，疑似準備脫產。

陳姓女清潔員16日上午8點隨垃圾車執行作業，卻遭酒駕的鄭傳吉從後方高速衝撞，夾在兩車之間當場死亡，鄭則是雙腿骨折昏迷。鄭傳吉清醒後，開口竟說開車的不是自己，有找代駕，讓現場群情激憤，險些遭圍毆。警方將人送醫後，發現鄭傳吉酒測值高達0.95，超標3倍，調查發現鄭傳吉前一晚聚餐喝酒後，又立刻到酒吧續杯，才會喝得爛醉。

廣告 廣告

鄭傳吉遭網友起底發現是知名香酥鴨連鎖店「扒趴鴨」安平分店老闆，還坐擁價值千萬的透天厝，更在租屋網上看到這間透天厝已經上架，標價為1180萬元，且加入對方留下的LINE後，確實也是扒趴鴨的頭像，氣得原PO喊話：「扒趴鴨老闆準備賣房子了，拜託台南人不要跟他買！讓法院強制執行賠償給被害者家屬」。

不少人也紛紛轉傳、留言：「被抓了還能賣房子喔」、「加LINE後就是本人無誤」、「要開始脫產哭窮囉」、「最好是把錢都拿出來賠償被害者家屬」、「這沒賣出去應該也會找親戚接手」、「重點是檢察官如果不進行假扣押就無法阻止了」、「31年安定區還敢賣那麼貴」，但也有人表示，這間房子已經刊登一段時間了，只是都沒人買，並非案發後急著脫手。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

唐玲考健康管理師 陪病友抗癌

NBA》雷霆破隊史16連勝 尼克崛起

TPBL》落後17分大逆轉 特攻本季首度3連勝