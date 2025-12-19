扒趴鴨老闆「剩3車」 女清潔員母眼淚流乾：還沒收到道歉

安平酒駕男撞死女清潔員事件，家屬悲訴案發至今沒有收到鄭男道歉。（圖／東森新聞）





台南安平16日發生一起酒駕奪命事故，23歲陳姓女清潔員執勤時被酒駕的鄭姓男子駕駛的轎車高速衝撞身亡。陳姓女清潔員家屬在守靈時怒控，事發之後完全沒收到鄭姓男子或鄭男家屬任何致歉。陳女母親今（19）日悲訴，對方如果出自內心、真心想祭拜女兒、向女兒說對不起再來，如果來祭拜是為了減輕刑期，那有來沒來已經無所謂了。

這起悲劇發生在16日早上8點多，陳姓女清潔員被高速撞上後，整個人被夾在兩車中間，當場傷重死亡，陳女男友也是垃圾車駕駛，他目睹事發瞬間當場崩潰，不斷拍打車子引擎蓋要鄭男後退，見到陳女的慘狀讓他情緒潰堤，至今仍悲痛不止。

事發至今已經第三天，陳女家屬仍沒有收到鄭男透過任何管道向他們表示歉意，並知道鄭男名下無房產，有3輛車。陳女母親認為鄭男沒有一絲一毫的誠意，就算出面也只是為了減刑，她難過地表示「他對整件事都不想負責，他有來沒來，對我來講已經無所謂了」。

陳女母親在靈堂前悲痛地表示，事發至今她的眼淚幾乎已經流乾，只要一想到女兒人生最後的慘況，心就揪成一團的痛，陳女母親也提到，女兒男友也天天都帶著女兒愛吃的食物到靈位前陪她，讓她覺得女兒是幸福的。

