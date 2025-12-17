扒趴鴨闆「聚餐完續攤跑2酒吧」喝到天亮撞死人…送醫竟秒呼呼大睡

社會中心／台南報導

台南一名經營香酥鴨店的鄭姓男子（48歲）在徹夜連喝兩間酒吧後，昨（16）日清晨依舊醉酒駕駛賓士車上路，結果高速追撞正在執行收垃圾作業的陳姓女清潔隊員（23歲），導致陳女當場慘死。警方事後查出鄭男酒測值竟高達每公升0.95毫克；此外，由於鄭男因極度爛醉、意識不清，送醫急救時甚至直接在醫院呼呼大睡。

警方調查發現，鄭男為當地知名「扒趴鴨」鹽酥鴨店的老闆，其行車軌跡顯示，他在15日晚間與朋友聚餐後意猶未盡，昨日凌晨先開車前往台南市區一間酒吧，凌晨4時許又駕車轉往安平區另一間營業至天亮的酒吧，直至清晨7時許才開車離去，之後在上午8時許行經台南市安平區慶平路時，高速追撞陳姓女清潔隊員，導致女方當場重傷死亡。

鄭男被查出徹夜連喝兩間酒吧後，仍駕車上路甚至撞死人。（圖／翻攝自臉書）

鄭男肇事後，因車體嚴重變形、腳部骨折受困，消防人員使用破壞器材將他救出時，鄭男不僅仍處於酒醉狀態，還說自己沒有開車，更謊稱有找代駕。之後，鄭男被送醫救治，被查出酒測值高達每公升0.95毫克，而他也因不勝酒力在醫院直接昏睡，直到清醒才被警方帶回派出所製作筆錄，並被依公共危險、酒駕致死罪嫌移送。

檢方複訊後，認為鄭男涉犯《刑法》不能安全駕駛致死罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。台南地院法官審理後表示，政府與媒體一再宣導酒駕危害，鄭男仍罔顧公眾安全，導致被害人家庭破碎、天人永隔，罪行重大。

法官更指出，鄭男在審理時，否認故意肇事，並自稱「經濟狀況欠佳」，顯見其並無積極面對司法之意，疑似欲藉此逃避日後的高額民事賠償及重刑，畏罪逃亡風險極高，因此依法裁定羈押。

