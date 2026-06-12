「扒趴鴨」老闆鄭傳吉撞死人判7年9個月 死者家屬：判太輕

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〔記者王捷／台南報導〕去年12月「扒趴鴨」的老闆鄭傳吉，酒駕撞死陳姓女清潔員死亡。台南地方法院國民法官法庭於今天下午宣判，認定鄭男犯行嚴重，依不能安全駕駛致死罪，鄭男7年9個月，陳女家屬哽咽判太輕，希望不修法、廢死的人都不會遇到這些事。

去年12月16日上午8時許，48歲鄭傳吉飲酒後，呼氣酒精濃度達每公升0.95毫克，仍駕駛自小客車上路。行經台南市安平區慶平路時，高速追撞前方正在執行清運作業之垃圾車。站立於車後方工作之23歲陳女閃避不及，因遭受強力撞擊，造成下半身粉碎性骨折與多重外傷，經送醫急救後宣告不治。

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院檢審理期間，檢方進一步說明陳女身兼數職辛苦分擔家計，與鄭男之行為形成強烈對比。檢方強調，鄭男迄今未與被害人家屬達成和解，亦未提出任何具體之賠償計畫。國民法官法庭考量鄭男經濟狀況，其個人背負近200萬元債務，家屬未來若欲求償恐面臨極大困難。

檢方於審理中指出，鄭男案發前晚連續前往四處飲酒，完全無視公共安全。反觀陳女身兼數職辛苦分擔家計，與鄭男之行為形成強烈對比。鄭男案發初期一度否認駕車，辯稱由代駕駕駛，試圖推卸法律責任，直至院檢偵審階段才坦承犯行。檢察官強調，鄭男迄今未與被害人家屬達成和解，也未提出任何具體之賠償計畫，顯示其悔意不足。

國民法官法庭考量鄭男經濟狀況，其個人背負近200萬元債務，家屬未來若欲求償恐面臨極大困難。經審酌全案並無任何減輕量刑因子，法庭於今天下午依法7年9個月徒刑。

陳姓女清潔隊員的母親與妹妹受訪時說，判太輕了，希望不修法、廢死的人都不會遇到找些事。(記者王捷攝)

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