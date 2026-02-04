打下高雄 柯志恩：藍白一定要合

國民黨立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片

迎戰年底九合一選舉，民眾黨主席黃國昌前天接受聯合報專訪透露，在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。國民黨立委柯志恩昨回應，藍白一定要合，高雄盤勢綠營比藍營強，唯有在野團結，才有機會贏得勝選；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則批評，高雄人不會接受任何把高雄當總統墊腳石的政治人物。

黃國昌前日接受本報專訪拋出「北國昌、南文哲」兩個太陽分進合擊，最大戰略目標是打下高雄，認為賴瑞隆沒有「Charisma（魅力），對在野黨來說是千載難逢的機會，而柯志恩想要選贏，就要需要民眾黨前主席柯文哲力量挹注。

柯志恩表示，自始至終她都認為藍白一定要合，面對這場艱困高雄選戰，未來不論是柯文哲、黃國昌，或其他民眾黨立委，都能夠多到高雄走訪，與地方共同努力，凝聚在野陣營的力量，讓選戰熱熱烈烈，也爭取更多選民的認同，這將是未來選戰的非常重要趨勢。

賴瑞隆則回應，黃國昌這番言論，是不在乎高雄人民的感受及未來，高雄人民期待的是真正重視高雄進步發展未來的市長。他批評，「把高雄當作總統大選墊腳石的人，已經被高雄人罷免了」。

