打不過就加入？蘋果傳每年支付10億美元，引入Google AI模組讓Siri「再次強大」
蘋果（Apple）在當前全球人工智慧（AI）熱潮下，一直被外界和用戶詬病，認為該大廠動作緩慢，完全沒能搶得先機，然而外媒最新消息卻傳出，蘋果似乎真的打算引入外援，而且還是向在手機領域、和自己打對台的谷歌（Google）請求支援，傳聞計畫每年支付約10億美元（約新台幣309 億元），取得該公司研發的AI模組使用權，以此讓Siri可以順利升級改版，並達成對眾多粉絲用戶的承諾。
彭博引述知情人士透露，兩家公司目前正在確認最終協議，讓蘋果得以使用來自Google的人工智慧技術，報導中提到，此次引入的谷歌模型能力，遠遠超出蘋果自主研發的模組一大截，其實就是大家並不陌生的Gemini，該平台擁有1.2兆參數。不過，蘋果預期新版Siri功能，將於明年（2026）春季上線，加上仍處於協商階段，相關計畫和合作關係仍可能發生變化；至於當事雙方、蘋果和Google都拒絕對此給出正式回應。
蘋果此前早就考慮過，使用第三方AI模型來完成任務，回溯過往報導，該公司曾測試過Gemini、ChatGPT和Anthropic旗下的Claude，在進行效能比對後，蘋果將重點鎖定在Google身上。至於之所以引入外援，該公司的期望是、在自己的模型足夠強大之前，將這項技術視為「過渡性解決方案」。
引入Gemini會怎麼幫助Siri？
強化技術：透過客製化Gemini系統，引入Apple Intelligence雲端版本，讓其模型有顯著的重大進步，此舉將極大擴展原有系統的運算能力，使其能夠處理複雜的數據，並更加清晰地理解上下文內容。
分工合作：根據知情人士透露協議內容，Gemini模型將處理Siri的摘要（summarizer）和規劃（planner）功能，讓這個升級後語音助理，能更好地整合複雜資訊，並快速決定下一步該如何執行任務；而其餘功能，則將繼續使用蘋果的內部模型。
隱私與安全：從Google引入的模型，將在蘋果自家Private Cloud Compute伺服器上運行，確保用戶數據、與Google既有的基礎設施完全隔離。
這個被內部稱為「第三方模型修復Siri」專案，是由Vision Pro頭戴式裝置的創造者羅克韋爾（Mike Rockwell）和軟體工程總監費德里吉（Craig Federighi）共同領導，計畫將被用在iOS 26.4的新語音助理版本，代號為「Linwood」。
雖然這項合作意義重大，但可想而知、蘋果絕不太可能將此訊息公開宣傳，因為蘋果將Google視為其幕後的技術供應商。此外，這筆新合作協議，與先前兩家公司在Safari瀏覽器的合作關係也存在許多不同。
蘋果在AI領域落後已是不爭的事實，面對這個局面，它選擇依賴外部技術，試圖借力使力地迎頭趕上。然而，蘋果內部團隊迄今為止，仍不希望這麼將Gemini 作為長期解決方案。儘管該公司面臨AI人才流失的困境，但庫克等高層仍打算繼續開發新的AI技術，並希望最終能打造出專用解決方案，並完全取代Gemini。
為了達成這個遠期目標，蘋果團隊正在加速研發一款兆級參數的雲端模型，並希望最快2026年底前、能準備好投入讓消費者應用，蘋果相信、他們可以達到與客製化Gemini產品相似品質。但從現實層面來看，已經佔有市場先機、同時擁有龐大基礎數據庫的Google，他們也持續在增強Gemini平台，要想追趕並不容易。
至於蘋果另一個龐大市場：中國，又該怎麼處理？
倘若蘋果也打算讓Apple Intelligence和新版Siri進入中國市場，那就必須考慮新方案，因為中國政府長期以來、禁止Google服務登陸，他們必須獨立給出「中國特色版本」，目前預期最有可能合作的對象，一是阿里巴巴集團、其二則是也擁有AI機器人的百度。
