打不過就合作？美系大車廠傳與比亞迪聯手，讓自家海外油電車款改用BYD電池

美國汽車大廠福特（Ford Motor）傳出正與中國電動車龍頭比亞迪（BYD）洽談，兩個品牌很可能攜手合作，讓比亞迪為其海外工廠生產的混合動力（hybrid，又稱油電混合）車款供應電池。此消息曝光後，立即在美國政壇引發反彈和質疑聲浪。

彭博報導提到，據知情人士透露，比亞迪只是福特接洽的眾多潛在電池供應商之一，而且現階段雙方仍處於談判狀態，尚未達成正式協議，而且這些討論聚焦的重點，是針對福特位於「美國本土之外」的生產基地，希望藉由比亞迪或其他供應商協助，支援他們能持續擴大混合動力車款的生產線。

廣告 廣告

知情人士同時還指出，假如兩大廠牌達成合作，福特裝載比亞迪電池版的混合動力車，將銷往美國在內的全球市場；只不過，按照現有的生產規劃，福特在美國本土市場銷售的多數混合動力車，短時間內仍將由北美工廠負責生產。

面對外媒爆料，比亞迪並未做出回應；福特官方則透過聲明表示，該公司將持續與多個企業交流，不會針對任何市場傳聞或揣測給予回應。

福特位於美國密西根州的生產線。（美聯社）

美國政壇憂中國供應鏈引發風險

潛在合作消息傳出後，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）第一時間公開質疑，這樁福特與比亞迪的潛在合作案。眾議院中國問題特別委員會（House China Panel）主席穆勒納爾（John Moolenaar）更直言警告福特，「應選擇與盟友國家的企業合作，而不是與對手接觸。」

穆勒納爾甚至在聲明中指出，假如福特真選擇與「第2家中國電池企業」合作，此舉很可能削弱、其作為美國象徵性企業的地位。在比亞迪之前，福特在電動車領域已經和中國電池龍頭寧德時代（CATL），有非常密切的合作關係，甚至投注大筆資金，利用寧德時代授權的技術，進軍大型能源儲存電池市場，這層關係早已被美國國會與州政府盯上。

由福特執行主席Bill Ford（中右）陪同、美國總統川普（中左）與財長一同參訪密西根州工廠。（美聯社）

比亞迪在2025年成功超越特斯拉（Tesla），躍居全球最大電動車銷售品牌。儘管受到美國高關稅限制，幾乎無法進入美國市場，但其在南美、歐洲與東南亞持續快速擴張，憑藉高性價比與科技導向車款，繼續攻城掠地擴大影響力。

電動車放緩 混合動力成主流選項

隨著純電動車市場成長趨緩，全球混合動力車銷量持續攀升。很早就嗅到變化的福特，正加速擴大混合動力產能，並規劃推出更多油電與增程式電動車（EREV）車型。

在剛剛落幕的底特律車展（Detroit Auto Show）上，福特對外宣布、他們將在中國市場，推出插電式混合動力版Bronco休旅車，這輛新版越野車，採用EREV技術，讓駕駛能在行駛過程中，一邊使用內燃機引擎、還能同時替電池蓄電。

福特在底特律車展展示的電動車車款。（美聯社）

福特執行長吉姆・法利（Jim Farley）表示，該品牌過去已在F-150混合動力車款，取得不小的成功表現，福特下一步將計畫，把混合動力與EREV技術擴展至更多車系。

更多風傳媒報導

