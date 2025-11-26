打亂通勤！毒駕男闖平交道.台鐵誤點12班次 警扛柵欄苦撐3小時

一名涉嫌毒駕的男子闖入平交道後棄車逃逸，導致台鐵設備故障、列車誤點，造成交通大亂。基隆站有12班次受到影響，尖峰時段的學生和上班族被迫改搭客運，使轉運站擠滿人潮。為了解決這起事件，警消與台鐵人員出動近50人到場處理，警方更是連續三小時以人力扛起故障柵欄，協助疏導交通，直到系統修復。

毒駕男棄車逃，釀平交道故障，員警、台鐵人員「手扛柵欄」苦撐。（圖／TVBS）

這起事件發生在清晨，一名男子疑似毒駕闖入平交道後，車輛爆胎卡在鐵軌上。他棄車逃逸後，造成平交道故障，嚴重影響當地居民的通勤。警方不得不採取人工方式，將柵欄扛起以便行人和車輛通行。附近店家表示，從凌晨五點就已經壞掉，影響許多上班族和學生，特別是前往成功國小的家長和孩子們。

台鐵在事發後立即採取應變措施，凌晨4點50分調派怪手將肇事的藍色轎車移至路線外，工作人員隨後進行細緻的維修工作。直到上午9點9分，列車運行才恢復正常。這次事故總共影響了台鐵基隆站的12班列車班次，許多民眾因此被迫改變通勤方式。

為了解決這起事件，台鐵出動約20名人員進行緊急修復和交通疏導工作。當地派出所與偵查隊也派出20名警力協助，消防局則出動4輛車8名人員在現場提供支援。在各單位的共同努力下，故障的平交道系統最終得以修復。

這起事件嚴重影響了基隆地區的通勤秩序，不僅造成台鐵班次誤點，也導致平交道周邊交通堵塞，打亂了上班族、學生以及市場採買人潮的日常生活。涉嫌毒駕的男子棄車逃逸後留下的問題，使整個城市的通勤節奏被一人打亂。

