打了十年終於登上《英雄聯盟》世界賽決賽！KT惜敗T1 Bdd、Cuzz動情發言：「希望讓大家看到可能性」
2025《英雄聯盟》世界大賽最後由傳奇戰隊 T1 在 2017 年挑戰三連霸失利八年後成功寫下歷史，與 KT 的電信大戰打滿五局後成功拿下隊史第六冠與三連霸成就，鑄就王朝。不過對於 KT 戰隊的 Bdd 與 Cuzz 來說，這場冠軍戰對他們而言也別具意義，因為他們走了十年才登上這個舞台。賽後 KT 戰隊也接受媒體採訪，Bdd 與 Cuzz 也向全球其他還在努力著，夢想踏足《英雄聯盟》世界大賽總冠軍賽賽場的選手們喊話，希望大家能繼續加油！
Q：請問 Bdd，我們都知道 KT 在今年前兩個賽段過得特別掙扎，能夠走到今天的結果，與 T1 打滿五局，你覺得你與隊友們在今年賽季中，最明顯的成長是什麼呢？
KT Bdd：其實我覺得從隊伍層面上來說，可能要有一個很完美的結局才能說是有收穫的。但很可惜沒有迎來這個美好的結局。而我個人而言，這些年來我一直沒有踏上山頂真的很可惜，而且這個過程中我也一直覺得我表現得很平凡。不過經過這次世界賽，讓我感受到的一件事就是過程其實也是非常重要的。
Q：請問 Bdd，今天你在虎撲的選手評分拿到 9.9 分，大家都認為你的表現很好，你有什麼想法呢？
KT Bdd：畢竟我輸掉了今天的比賽，所以我覺得這個評分是沒有意義的。
Q：請問 Bdd，雖然今天很遺憾地未能奪冠，但你今年世界賽的表現也無疑是對主題「Earn Your Legacy（爭者留其名）」最好的詮釋，十年一路走來，你想對自己說些什麼？
KT Bdd：我覺得未來還是有機會的，希望在未來的某一天，自己還是能繼續有更好的表現。
Q：你們從三號種子一路打上來真的很不容易，想與粉絲們說什麼呢？
KT Bdd：今天的最後一場比賽雖然過程中我們很想盡力做好，但還是遺憾的輸了所以很抱歉。不過今年大家都一起努力了，我覺得還是打出了超出期待的表現，所以還是感謝大家一直以來都沒有放棄、支持著我們。
KT Cuzz：非常想給大家看到我們 KT 奪冠的樣子，但非常可惜沒有做到。今天在整個決賽的過程中學到、也成長到了很多，之後也會不斷努力，希望明年能以更好的樣子回歸，給大家帶來更好的表現。
Q：請問 Bdd 與 Cuzz，你們兩位都走過三千多天才來到總冠軍賽的舞台，有什麼想與那些還在努力進入決賽、甚至奪冠的選手們說的呢？
KT Bdd：今年和 Cuzz 選手並肩作戰雖然沒有拿下最後很重要的冠軍，但也是寫下了不錯的成績，希望之後也以一起加油。也想跟還在繼續奮鬥，還沒踏足最高舞台的選手們，也就跟大家說一句：「繼續加油吧！」
KT Cuzz：今年選擇來到 KT 跟 Bdd 選手在一起就是想拿到好成績，雖然沒有拿到這個冠軍，但還是一起登上了決賽舞台，所以想跟 Bdd 說一句辛苦了，非常感謝！今年也不是終點，希望明年還可以一起作戰，繼續加油。也想跟大家說，希望大家能看到我們的比賽，從中看到可能性，希望大家能繼續加油！
Q：請問 Cuzz，如果今天能回到某一個瞬間或某一局比賽，你會想回到什麼時候，為什麼呢？
KT Cuzz：其實有非常多瞬間我都想回去，比如說團戰時的站位，或者那些三龍團時，我都想回去。
Q：請問 Score 教練，想請教一下最後第五局的 BP 思路，最後為什麼會選擇放出 Faker 的加里歐呢？
KT Score：在準備第五局的過程中經過多方考慮之後，我們覺得這是一個不錯的選擇。我們覺得即便放出加里歐，雙方的陣容還是可以對抗的，所以就選擇放出來。
其他人也在看
《英雄聯盟》T1奪冠Keria已經在選造型！IG發文問「2英雄」哪個好
《英雄聯盟》T1 五盤大戰擊敗 KT 奪冠，除了 Faker 斬獲自己的第六冠之外，跟著他一起再度拿下世界冠軍的 Oner、Gumayusi、Keria 也成功達成三連霸成就，而輔助 Keria 在賽後就馬上興奮發文「下一個造型要選什麼？」並給大家二選一：妮可或露璐。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
《英雄聯盟》HLE已開始找新打野？爆料傳已經接觸「LPL頂尖選手」！
2025《英雄聯盟》職業電競賽季只差最後一場世界大賽總決賽的 BO5 ，決定 T1 或者 KT 誰是今年的世界冠軍得主就會圓滿落幕，而隨之而來的馬上就是年底的轉會期。近期除了 T1 與 KT 之外的其他《英雄聯盟》職業戰隊也開始佈局，市場上也傳出許多風聲。而在今年拿下世界賽八強的韓國 HLE 戰隊由於打野選手 Peanut 確定退役，據傳也已經聯繫一位中國 LPL 賽區的頂尖選手，以開始布局明年賽季。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《英雄聯盟》冠軍戰前Doran談「蒙多選角」想法，Faker認AL是本次印象最深戰隊
2025《英雄聯盟》世界大賽的最後一場 BO5，T1 與 KT 的總冠軍賽將於週日（9 號）打響，雙方將只有一支隊伍能夠成為今年世界大賽冠軍獎盃的得主。賽前 T1 與 KT 兩支隊伍也出席賽前記者會並接受媒體提問，T1 上路 Doran 也與媒體分享當時八強賽上 Oner 拿出蒙多醫生時自己在想什麼，以及 Faker 也表示，AL 戰隊真的讓他留下了深刻的印象，並且也正面肯定目前越來越多的女性《英雄聯盟》賽事，希望女性玩家也能在遊戲界取得成就與成功。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 天前
擠爆！凌晨3點卡位 英雄聯盟直播派對座位秒殺
英雄聯盟世界總決賽KT對陣T1，吸引上千粉絲湧入台北101旁廣場及運動餐廳觀賽，最早凌晨3點就有人排隊等候！比賽帶動大巨蛋周邊消費，然而東區商圈卻表示人潮效應大不如前，與大巨蛋剛開幕相比，消費熱度已下降約5成。台北市商業處計畫明年辦理商圈店家串聯活動，推出「憑票根享優惠」，盼讓經濟效益加乘。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
《英雄聯盟》T1寫三連霸成Faker曝冠軍造型想法！談年齡對遊戲實力「影響不大」
2025《英雄聯盟》世界大賽最後由傳奇戰隊 T1 在 2017 年挑戰三連霸失利八年後成功寫下歷史，與 KT 的電信大戰打滿五局後成功拿下隊史第六冠與三連霸成就，鑄就王朝。賽後 T1 戰隊也接受媒體聯訪，Gumayusi 就談到，如果大家能從他身上感到「不放棄、繼續加油」的話，對他來說非常值得感激，而 Faker 也聊到今年的冠軍造型選擇應該還是會先交由粉絲投票，並指出雖然他今年以 29 歲的年紀拿下第六冠，但對他而言在遊戲中年齡並不會帶來問題，反而是健康隨著年紀漸長需要更加注意。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
鄧紫棋現身《英雄聯盟》世界賽冠軍戰開幕表演！歷屆主題曲串燒迎選手登場
2025《英雄聯盟》世界大賽經過一個多月的賽程，今（9）天最後存活下來的兩支隊伍 T1 與 KT 踏上了最後的總冠軍賽舞台，以最後一場 BO5 決定今年的冠軍獎盃將獎落誰家。而在精彩刺激的比賽開始之前，由香港歌手鄧紫棋領銜，與 Anyma、Chrissy Costanza、TEYA 等過去《英雄聯盟》世界賽主題曲的主唱帶來了讓人印象非常深刻的賽前表演，成功點燃全球《英雄聯盟》電競粉絲的期待之火。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
《英雄聯盟》 2025世界大賽T1奪冠 完成三連霸、拿下隊史第六冠！
2025《英雄聯盟》 世界大賽今（9）日進行決賽，由 LCK 第三種子 KT 對上第四種子 T1。比賽雙方展開精采對決，第一局由 T1 率先拿下，而第二、三局 KT 發揮超穩實力，率先聽牌。...華視 ・ 3 小時前
自由世界正從根源上剷除中資 與敵對峙的台灣更不能無所作為
在筆者的印象中，台灣社會對中國車企如比亞迪的疑慮極深。這不僅因中國電動車在安全設計上的問題，更在於背後潛藏的國安與資料風險。台灣政府果斷禁止相關車企登台，確實守住了第一道防線——然而，這遠遠不夠。近年來，美國、歐盟及多個民主國家陸續以報告與行政命令形式，將大量中資企業排除於市場之外。這並非貿易保護，而是自由世界為了捍衛數位主權與國家安全所採取的自衛行動。 事實上，這些中資企業早已不只是商業競爭者，而是中國政權對外滲透與情報收集的延伸工具。台灣若仍以「市場開放」為藉口而放任其活動，等同在資訊戰與認知作戰中親手拆除自己的防火牆。以大疆、海康威視、順豐與小米為例，這四家公司皆受「中國國家情報法「制約，依法須無條件配合情報機關要求，提供用戶資料與技術支援。 大疆無人機可回傳拍攝影像、定位與飛行軌跡，形成極具價值的地理與軍事情報資料庫；海康威視監控鏡頭多次被揭露內建遠端存取功能，使公共空間影像可能直接流向中國伺服器；順豐快遞表面是物流公司，實則掌握大量用戶通訊與地理資料，足以描繪出台灣社會的完整行動脈絡；小米電子產品透過手機與智慧家電持續收集使用者行為、語音與定位資訊，成為生活空間中的隱形監控裝中央廣播電台 ・ 7 小時前
公布114年第三季網路廣告平臺詐騙廣告 貼文態樣
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為防制網路詐騙內容持續擴散，刑事警察局積極監測及通報下架涉詐廣告及貼文。觀察近期網 […]民眾日報 ・ 7 小時前
擷發科以奇兵佈局美國本土產業轉型｜董事長楊建盟：AI驅動硬體發展時代來臨
在新一代工業革命發展下，edge AI 已經成為不可或缺的催化劑，對此，壹哥與擷發科董事長楊建盟做了簡短訪談，他認為過去那種「買硬體、軟體半買半相送」的時間點已經過去，現如今，已經是AI需求驅動硬體發展的年代。壹哥的科技生活 ・ 3 小時前
亞職交流賽》神來一轟震懾韓國教頭！猿無名小將找回失去的長打
樂天桃猿今對KT巫師吸引7545人進場看球，張趙紘繼前天棒打金鷲勇奪MVP，5局下又夯出逆轉2分砲，2天在合計1萬6788名球迷面前大秀第1指名的潛能，合計8支3貢獻5分打點。雖然球隊在6局上遭扳平，自培出身的無名小將劉子杰驚喜挺身而出，代打夯出超前分2分彈，一棒定江山。自由時報 ・ 4 小時前
遠傳推原廠電池換修 iPhone三星5折起、最高省千元
隨著手機功能日益強大，消費者對續航力的依賴也與日俱增，一般手機使用兩到三年後，電池續航明顯下降，導致整體效能與使用體驗打折。遠傳針對Apple、三星、OPPO等熱門手機品牌，推出限時原廠電池更換優惠活動，最低5折起。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
Shroud呼籲投給《ARC Raiders》年度遊戲，Asmongold開嗆：你根本沒玩過《33號遠征隊》
Twitch 知名實況主 Shroud 最近因為對於年度遊戲（Game of the Year）的言論引起爭議。從最新 PvPvE 撤離遊戲（搜打撤）《ARC Raiders》在 10 月底正式發售後，Shroud 便和好友玩上癮，幾乎天天開台超過 10 多小時，更公開向粉絲喊話，呼籲大家在遊戲大獎（The Game Awards）上把票投給《ARC Raiders》，但又因為說出：「不要讓那款《33號遠征隊》贏得獎項，絕對不要」遭到許多網友批評，連 Asmongold 開嗆：「你根本沒玩過《33號遠征隊》」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前
LOL《英雄聯盟》T1讓2追3 世界冠軍三連霸成功衛冕
線上遊戲《英雄聯盟》今（9）日迎來世界賽最終戰，此次總決賽是韓國內戰也是電信大戰，由韓國通訊（Korea Telecom）贊助的KT Rolster（KT）對戰SK電訊贊助的T1。此次世界賽KT手感火燙，率先獲得兩勝聽牌，T1則是五度奪得世界冠軍的隊伍，隊伍核心「Faker」李相赫被譽為「電競之神」，最後由T1順利奪得三勝，順利創造史無前例的三連霸。中時新聞網 ・ 3 小時前
久戴降噪耳機恐害聽力退化？醫這樣說 一出現「3症狀」快立刻就醫
28歲阿信每天都準時到圖書館拼國考，為了不被干擾，幾乎從早上就戴降噪耳機直到回家，整天下來耳朵幾乎沒休息，直到最近出現耳悶、耳鳴以及頭暈等症狀，甚至睡覺時耳中不斷出現嗡嗡聲影響情緒，就醫檢查才發現是降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應。亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師田輝勣指出，如果持續未節制，恐怕會造成聽力退化。 降噪耳機引發聽覺補償作用 對聽力的傷害加倍 田輝勣醫師表示，降噪耳機會偵測環境噪音並製造反向聲波來抵銷，雖然可以製造出真空式安靜，但耳朵內部其實一直在接受抵銷後的訊號，內耳毛細胞和聽覺神經必須持續調整壓力與敏感度來維持平衡，就像肌肉一直維持緊繃狀態，時間久了會疲勞甚至受傷。此外，長時間在極度安靜環境中，大腦的聽覺中樞會把微小聲音放大，以維持對環境的感知能力，而當耳機一拿下，反而會覺得周圍聲音太大、難以適應，可能會有耳鳴、頭暈或覺得環境變得刺耳的不適感。 降噪又聽音樂 比純聽音樂更傷聽力 田輝勣醫師也提醒，如果在高噪音環境同時開啟降噪又聽音樂，為了抵抗被降噪吸走的低頻，耳機會自動提高音量或增強某些頻段，長期下來對聽力的傷害比單純聽大聲音樂還高，對於超長使用時間、對聲音敏感或常春月刊 ・ 7 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 7 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 5 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 7 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前