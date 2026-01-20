【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】無痛腸胃鏡檢查已是許多民眾在常規健檢中的必做檢項，在進行無痛腸胃鏡檢查前，需配合低渣飲食及使用清腸藥物，並接受麻醉檢前評估，以確保檢查品質與安全。然而，因應市面掀起「瘦瘦針」的風潮，健檢現場也發現越來越多客戶施打，但並非所有人都了解藥物對自身身體狀況的影響。因此，在進行無痛麻醉腸胃鏡健檢前，必需經過完善且詳細的檢前評估，瞭解民眾是否正在使用減肥、調整體質或治療慢性病等藥物，以便進行完整的健檢評估與檢查準備。

打了瘦瘦針還能做無痛腸胃鏡？醫師揭：使用者在麻醉前4大評估關鍵

延遲胃排空的藥物特性與吸入性肺炎風險有關

聯安預防醫學機構總院長肝膽腸胃科醫師鄭乃源指出，目前廣泛應用於糖尿病治療與體重管理的藥物，多屬於GLP-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists，簡稱GLP-1 RA）。這類藥物在血糖控制與減重方面效果良好，但在接受鎮靜麻醉或全身麻醉時，需特別留意潛在風險。

其主要原因在於GLP-1 RA會減緩胃部排空速度，即便受檢者已依麻醉常規禁食超過八小時，胃內仍可能殘留食物或液體，在麻醉狀態下，人體原有的咳嗽與吞嚥保護反射會減弱，若胃內容物逆流並進入氣管，便可能引發吸入性肺炎，造成肺部損傷與感染。

因此，無痛腸胃鏡檢查前的各項準備並非形式，而是守護受檢者安全的必要程序。除了仰賴健檢機構的專業評估，也需受檢者的共同配合。

長效劑型GLP-1 RA使用者於麻醉前的準備指引

目前臨床上常見的減重藥物，多為一週施打一次的長效針劑型藥物，根據美國麻醉醫學會（American Society of Anesthesiologists，ASA）於2023年發布的指引，使用每週長效劑型GLP-1 RA的患者，建議在麻醉前停藥一週，為較安全的作法。美國消化醫學會（American Gastroenterological Association，AGA）也支持這樣的作法。

隨著更多臨床證據的累積，2024~2025年多個權威醫學會更新共識，強調麻醉醫師應進行個人化的風險評估，來決定是否需要停藥或是延長禁食時間以降低風險。若是糖尿病患者且需要停藥，最好與內分泌科醫師討論，確保血糖穩定。要注意的是，對GLP-1 RA使用者來說，傳統8小時禁食可能仍不足以清空胃內容物。

麻醉科醫師朱希寧補充表示，針對前來健康檢查、需進行無痛腸胃鏡且正在使用GLP-1 RA藥物的受檢者，麻醉前評估時會特別留意是否合併其他風險因素，並據此決定是否延長禁食時間，或建議停藥更長時間，包括：

●胃排空延遲症狀（噁心/嘔吐/腹脹）。

●近期才開始用GLP-1 RA，或是正處於藥物劑量增加期。

●過度肥胖。

●合併其他已知風險因子：如嚴重的胃食道逆流等。

檢前跨科醫師協作評估，健檢在安全至上發揮價值

除藥物因素外，聯安更重視的是受檢者整體麻醉與檢查安全性。因此，每位受檢者在健檢前皆需填寫「無痛麻醉檢前評估表」，內容涵蓋慢性疾病史、氣喘或過敏病史、其他用藥與保健食品使用情形，以及相關手術史，包含是否有眼睛雷射、植牙等，並由麻醉科、心臟科、腸胃科等多科醫師跨科別共同進行整體安全評估。

許多民眾將體重管理藥物視為生活調整的一部分，卻未必意識到對無痛腸胃鏡檢查的影響。事實上，健檢前的各項準備，最終目的都是為了確保檢查過程的安全與品質，唯有掌握完整且正確的用藥資訊與相關醫療史，才能協助醫師做出精準的風險判斷，在完善的檢前麻醉評估下，健檢才能在安全前提中發揮真正價值。

