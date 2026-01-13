打人算言論免責？ 林月琴酸爆陳玉珍「卡提諾學派」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

2023年審查國會改革法案時，朝野立委爆發激烈肢體衝突，民進黨立委林月琴控告國民黨立委陳玉珍傷害罪昨（12）日偵查庭開庭。林月琴於臉書還原法庭對話，痛批陳玉珍竟在庭上主張「打人屬於言論免責權」，讓她諷刺難道要修法變成「打人免責權」；林強調，陳認為傷勢與其無關，但有驗傷與畫面為證「絕不和解」。

林月琴在臉書還原偵查庭對話，並秀出影片表示：「陳玉珍說了2個笑話，但我卻笑不出來，越聽越憤怒；陳玉珍說，她在國會攻擊我，沒有違法，因為打人在『言論免責權』的範圍裡，所以不算有罪。」

林月琴質疑，「你把我摔在地上是言論免責？你讓我身上出血是言論免責？你的法律知識是跟誰學的？卡提諾學派？如果你的說法成立，那以後立法院乾脆變拳擊台算了，不用討論，誰拳頭大誰說話就大聲」。她大酸，還是陳要不要修法，把「言論免責權」修成「打人免責權」？以後在國會愛打誰就打誰？

不過，陳玉珍認為，衝突過程中林月琴的傷勢與她無關。林月琴聽了反批，「如果沒關係，請問我當天的驗傷是造假嗎？當天立法院的畫面是造假嗎？為何你還要一直私下找我和解？沒錯幹嘛和解？」林月琴最後重申，「絕不和解，今天聽完你的發言，更不可能」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

