打仗燒錢 彌補俄國財政赤字與軍事支出 普丁宣布增值稅將提高至22%

《莫斯科時報》與《Eurasia Business News》報導，俄羅斯總統普丁近日簽署一系列的重大稅制改革法案，將俄羅斯的貨物增值稅稅率從20%提高至22%，為了因應軍事開支飆升，以及彌補西方制裁導致油氣收入下降所形成的財政赤字缺口。

根據普丁11月28日簽署的法案，一般民眾和小型企業也將遭遇增值稅（VAT）的調漲，這一連串加稅措施將從2026年1月1日起生效。

更多小型企業也將納入課稅範圍。企業繳納增值稅的年收入起徵門檻將從6,000萬盧布（約73.2萬美元）大幅調降至1,000萬盧布（約12.2萬美元）。

增值稅調高，通膨率將溫和上升

此前，自2025年1月1日起生效，俄羅斯已調高企業營業稅，將企業所得稅從20%調升至25%。

調查顯示，企業計劃將這次增稅直接轉嫁給消費者。近年來，由於俄軍侵略烏克蘭的戰爭持續3年半，俄羅斯打仗支出狂增刺激通貨膨脹飆升，消費者已經苦不堪言。

包括財政部經濟學家在內，多位經濟學家表示，他們預計隨著增值稅稅率從明年初開始上調，通貨膨脹率將出現溫和上升。

根據新規定，「對社會重要」商品如基本食品、藥品、兒童用品等，仍享有10%的優惠增值稅的稅率，但某些使用乳脂替代品製成的乳製品，例如加工起司和塗抹醬等食品，連同其他標準商品與服務，都將被課徵22%的增值稅。

增值稅是政府最重要的財政收入來源，2025年每年1月至10月貢獻11.5兆盧布（約1,480億美元），佔聯邦總收入的38%以上。而今年預算案預估財政赤字為1.173兆盧布，相當於GDP的0.5%。

為了打仗，俄國財政赤字不斷增加

俄羅斯上一次提高增值稅是在2019年，當時稅率從18%提高到20%。明年1月1日即將再次加稅，顯然是為了填補不斷增加的聯邦預算赤字，以及為不斷增加的國防和安全支出提供經費。

俄國政府和獨立分析人士估計，增值稅上調，將帶來約0.5% GDP的額外年度收入，約1兆元盧布（約77.7億美元），其中很大一部分將用於「國防和安全」。

同時，增值稅上調，預計將在生效後造成一次性通膨升高。經濟學家和俄羅斯央行預估，通膨率將增加約1個百分點，並將持續數月，將與2019年增值稅上調2個百分點的情況相似。

由於增值稅幾乎涵蓋所有商品和服務（減免類別除外），普通消費者和家庭將感受物價普遍上漲，實際上，這等於是將部分與戰爭相關的財政負擔轉嫁給消費者。

目前俄羅斯指標利率高達16.5%

整體來看，今年俄羅斯經濟欠佳，國際貨幣基金（IMF）將俄國2025年國內生產毛額（GDP）成長預估從0.9%下修至0.6%，低於莫斯科預測的增長1%。

2026年的經濟展望也不樂觀，即使經濟放緩，俄羅斯聯邦政府仍試圖增加財政收入。

俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的第一副執行長亞歷山大·維迪亞欣告訴路透，俄羅斯經濟經歷持續降溫的局面，明年GDP增速可能維持在1%左右，商業活動疲軟的局面將持續4到5個季度。

在2024年GDP強勁成長4.3%之後，俄羅斯經濟今年大幅放緩，這主要是由於央行為抑制通膨和冷卻經濟活動而設定的超高利率，莫斯科央行預計2026年GDP成長將在0.5%至1.5%之間。

維迪亞欣表示，央行將在12月的理事會議上決定是否將基準利率維持在目前的16.5%，還是下調50個基點，他預期就算降息0.5個百分點，也不足以刺激經濟成長。

