「打仗一樣上班課」被嗆爆 苗博雅深夜回應：我會第一批被殺





台灣如果發生戰爭還要「上班上課」？社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談到關於現代戰爭的型態，她以俄烏戰爭舉例，烏克蘭未被佔領地區的民眾多數依舊維持日常生活，若金門、馬祖遭受攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課。該說法曝光後，立即引發網路熱議，也有網紅質疑這根本在暗示「戰爭你們上，我會躲好」。

苗博雅在11月26日的直播節目中說明，大部分人對戰爭的印象都來自電影與動畫，但現代戰爭並非所有人都在戰場，她表示，這是自己9月赴波蘭華沙安全論壇期間，與烏克蘭官員交流時的心得，若台灣遭受敵軍攻擊，多數民眾仍可維持基本作息。

廣告 廣告

對此，臉書粉專「Next逆襲」也擷取苗博雅的直播片段表示，「這意思是：戰爭了，你們上戰場吧，我會躲好的」，部分網友也指出，烏克蘭面積是台灣的16倍，拿來類比根本不合理，「台灣那麼小，其他人都忙著逃跑了，誰在跟你上學上班啊？」、「颱風來的時候都放颱風假了，誰會戰爭了還去上班？」

而苗博雅也在今（10）日凌晨在Threads發文回應，苗博雅表示，以色列的面積只有臺灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。她說，「八二三砲戰，臺灣本島仍然維持社會運作。現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定。若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。」

此外，苗博雅也強調，「我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若臺灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。」

（封面圖／翻攝自苗博雅臉書）

更多東森財經新聞報導



北市無普發現金條件？ 蔣萬安：用老本是不對的

可約妹上門？ 官網驚見「找小姐價格」 台中消防局回應了

台積電又來了！ 賴總統台南宣布利多：新廠進駐市府協助中