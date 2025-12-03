打假爆破失敗！丁特實測遊戲周年慶「返利 250 億」反遭打臉

日前恩奕遊戲旗下開放世界遊戲《逆水寒》迎來週年慶，宣告將返還台港澳玩家 250 億儲值。驚人的數字引來不少關注，更不乏有人質疑是否「廣告誇大」。究竟這是否又是一場騙局？日前兩位知名遊戲實況主丁特、懶貓分別下海實測，證實這都是玩真的！原本信誓旦旦要打假的丁特最後苦笑說，「250 億真的屌，今天爆破失敗」而懶貓除了課金實測之外，看到諸多新內容上線，更是吶喊「改版內容多到論文等級」，根本介紹不完。

實況主丁特實測證實一名玩家約可領到價值 2 萬虛擬道具。（翻攝自youtube.com/dinterlolz）

丁特看到周年慶宣告返利 250 億見獵心喜，興沖沖就要開台來打假；但是他似乎不是很有信心，不忘先打預防針「要嘛返利很多、要嘛玩家很多」。結果實測發現，所謂的「返利 250 億」是因為過去一年三次首儲機會皆會返利約價值 1 萬 3 千元的虛擬道具，乘上推測全遊戲有 60 萬名活躍玩家，才得出這個驚人的數字。最後，他也只能坦承自己本次打假失敗，這個 250 億返利真心厲害。（經記者查證，實際上單名玩家最多可取得價值近 2 萬元虛擬寶物，但不影響其結論。）

在儲值過程中，丁特看到介面寫著「適度娛樂、理性消費」，更是笑稱逆水寒的老闆是慈善家，怎麼會希望玩家不要課太多。他進一步分析，從一個坐騎動輒價值百萬來計算，「它（逆水寒）這樣等於是敲一個大課長，給其他小玩家很多福利」並喊話自己過去有玩的另一款遊戲天堂「天堂敢不敢也辦這種返利活動阿，辦這種返利我應該都不用花錢了」。不少觀眾紛紛留言呼籲「天堂敢不敢返利阿」、「支持天堂也該退一下」、「反觀天堂」、也有觀眾讚嘆「逆水寒太佛了吧」、「至少有保底、出貨」、「逆水寒真的有料」、「沒看過返那麼阿莎力的」。

丁特認為，250億返利是真有其事。（翻攝自youtube.com/dinterlolz）

懶貓上線隨即領了價值萬元的虛擬道具以及多張折扣券，看著眼花撩亂的新時裝就隨意買了一波，開心地炫耀著：「一毛錢沒花領到三套時裝！」除了單純的返利之外，之後也他展示了多項周年慶活動贈禮，光是領取的時間零零總總就花了十幾分鐘；聊天室裡的玩家簡直不敢置信，「好虧賊（crazy）」、「原來返利250億是這樣來的」、「領不完，真的領不完」、「還250億 遊戲會不會倒啊」。對此他也回應說：「不用管它（逆水寒）會不會倒，它只在乎你開不開心！」

實況主懶貓回鍋直接返利上萬虛寶，全部砸進最新時裝造型當中。（翻攝自twitch.tv/failverde）

在添購新時裝之餘，懶貓也找來了友人展示最新職業「玄機」技能與遊戲畫面，還介紹了多項新副本、新功能與新內容，「但凡我能講完，我都覺得我很厲害」。除此之外懶貓也提到，由於《逆水寒》有著賽年制度，所以現在所有玩家的進度都歸零。無論是回鍋玩家或是新人玩家都被拉回同樣的起跑線，「現在（加入）就是最好的時間！」