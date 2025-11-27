打免費FaceTime竟收5700元電話費帳單？他曝1設定「悲劇了」

一名iPhone用戶近日表示因設定問題，誤以為通話是免費FaceTime，事後竟收到5700元帳單。示意圖。取自Unsplash



不少蘋果iPhone用戶平時愛用FaceTime打免費通話，不過近日有網友表示，當他更新成iOS 26之後，使用常用的「回撥」功能，竟變成一般通話，讓他苦吞5700元電話費帳單，他並提醒iPhone用戶更新後記得更改設定，才不會像他一樣發生悲劇。

有網友26日在Threads發文說：「救命⋯⋯分手就夠痛苦了，跟前任用FaceTime通電話，下個月收到帳單居然要5700元！」他談到，原本想打電話找電信公司理論，後來自己做了功課研究，應該是他的iPhone設定沒調好，發文提問：「請各位用FaceTime電話的朋友，注意一下⋯⋯有一樣的苦主嗎？」

這則貼文在Threads引發熱議，原PO補充，很多人詢問「FaceTime不是不用錢嗎？」他則解釋，FaceTime是不用錢沒錯，但自從他的iPhone更新到iOS 26後，原本從通話記錄習慣性回撥，會變成一般的電信回撥，與他以往使用習慣不同，才導致上述悲劇發生。

原PO並與大家分享解決方式如下：「設定—>Facefime—>預設通話app—>改成FaceTime語音」，這樣就不會有誤打的問題，他也提醒大家，注意撥出去是不是用FaceTime以及介面有沒有不同，「我就是平常不會留意那些，難怪有時候無法打視訊，我都不疑有他⋯⋯」。

貼文一出，網友紛紛留言：「謝謝提醒，剛剛去看真的更新後改成行動網路通話」、「更新26後的我感謝看到這一篇」、「我的也是預設成行動網路，剛剛改回來。謝謝分享！」、「更新之後用新介面很容易打錯」。不過，也有網友表示：「FaceTime和一般電話的嘟嘟聲不一樣，當時有察覺嗎？」、「好奇怪喔，我的系統也是26的，剛剛測試直接從電話回撥也是FaceTime，不會是一般電話。」

