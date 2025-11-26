「打免費FaceTime」帳單竟飆5700元 一票果粉噴錢崩潰

不少iPhone用戶習慣使用內建的FaceTime撥打網路免費通話，一名女子表示，原以為透過FaceTime聊天能節省電話費，結果收到最新一期帳單，費用高達5700元，讓她當場傻眼，事後才發現，手機系統更新後，「預設通話」竟自動被切換成一般行動電話，她提醒有使用FaceTime的人務必檢查設定，才能避免不必要的費用，貼文上線後，釣出一票苦主。

原PO近日於Threads發文指出，日前使用iPhone內建的FaceTime撥打免費網路電話，沒想到後續收到電話帳單時，應繳金額高達5700元，她翻查通話紀錄才驚覺，原本以為透過FaceTime撥出的電話，全部被系統改成一般電信通話，讓她當場崩潰。

廣告 廣告

原PO檢查手機設定後才發現，系統更新至iOS 26 後，FaceTime的「預設通話」會自動被切換成行動電話，若從通話紀錄習慣性回撥時，會直接走電信網路而非網路通話。

原PO提醒，有使用FaceTime習慣的人務必到「設定」中的「FaceTime」，將預設通話方式改回「FaceTime語音」，才能避免不必要的高額電話費。

貼文曝光後，立刻釣出一大票苦主現身哀號，許多人以為是透過網路聊天，等收到帳單才發現全都算成一般通話，金額高得嚇人，「我因為這樣帳單暴增到3000元」、「有一次跟媽媽FaceTime聊得很開心，結果60分鐘被收6000元」、「我也踩過雷，繳了1000元」不少人直呼，以後系統更新一定要特別注意電話設定，不然荷包真的會受不了。

更多中時新聞網報導

教學三高 教師自傷增2倍 全教總籲廢校事會議

日職》背號73 林安可加盟西武獅

全球首例人染H5N5亡 衛福部：無人傳人風險