打兩份工養家！台南23歲女清潔員「坎坷背景曝光」 遭酒駕撞下半身粉碎慘死

酒駕的鄭姓男子駕駛賓士小客車追撞前方執勤的垃圾車，導致23歲女清潔員當場慘死。（台南市消防局提供）

台南市安平區慶平路昨（16日）上午一輛環保局委託的私人垃圾車執勤時，遭後方48歲鄭姓男子駕駛賓士小客車酒駕追撞，導致23歲女清潔員當場慘死，而年紀輕輕的陳姓女清潔員坎坷身世也曝光了。

女清潔員坎坷背景曝光

根據《ETtoday》報導，死者所屬清潔公司經理劉相如透露，年僅23歲的陳女家境不寬裕，平時身兼2份工作，清晨6時至中午12時在清潔公司上班，下午則到飲料店打工補貼家用，男友也剛好是公司的司機，感嘆民營清潔人員並無環保局清潔隊員「因公撫恤」制度，事故後主要仰賴相關保險理賠。另外據《TVBS》報導，主管不捨透露，「她非常乖巧且親切，會主動幫助老弱婦孺，從未遲到或睡過頭，讓人很安心。」肩負家計重擔，一日就要打兩份工，卻沒想到遭遇死劫。

該清潔公司也表示，會先啟動公司保險理賠，後續也將協助陳女家屬辦理後事相關事宜，透露陸續有民眾表達慰問與心意，但現階段先婉拒收取，待陳女移靈至殯儀館後，再請民代協助處理相關事宜，對家屬的關心與協助也會持續進行。

據了解，48歲鄭男前晚與朋友聚餐後，凌晨連跑2間酒吧，喝到天亮才醉醺醺離開，酒測值高達0.95，卻惡劣酒駕追撞前方路邊執行收運作業的垃圾車，導致隨車的女清潔員被夾死在2車之間，下半身粉碎，當場慘死，讓一旁目睹全程的男友崩潰大哭。至於鄭男因涉嫌酒駕肇事致人於死遭聲押。

