打到自己人！中國逾49萬張赴日機票取消 專家爆：中國航空衝擊比日本大

國際中心／施郁韻報導

自15日以來，中國已超過49.1萬張飛往日本的機票取消。圖為上海浦東機場。（圖／翻攝自維基百科）

中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司呼籲，中國公民「近期暫勿前往日本」。自15日以來，中國已超過49.1萬張飛往日本的機票取消，專家直指，此事件對於中國航空公司的打擊，超越日本的航空公司。

近日中國外交部在通告中表示，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件還未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。

廣告 廣告

中國外交部接著指出，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民「近期避免前往日本」，已在日中國公民密切關注當地治安情勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯絡駐日使領館尋求協助。

據《南華早報》報導，一位資深航空分析師指出，上週六（15日）至今，中國的航空公司約有49萬1000張飛往日本的機票遭取消，佔總預訂量 32%。其中上海至東京、上海至大阪地區的航班，遭取消比例最多，退票總損失高達數十億人民幣，其中70%都是「來回機票」。

英國航空情報公司OAG高級分析師格蘭特（John Grant）直言，中國的航空公司衝擊最大，超越日本的航空公司，由於中日市場由中國的航空公司主導，前5名都位在中國，此件事的傷害比日本的航空公司更大。

據悉，中國國際航空、南方航空、東方航空等中國3大國營航空公司更通知，針對出發日期在今年11月15日至12月31日的機票可免費改票一次，且退票免收退票手續費。

更多三立新聞網報導

八炯出手開嗆！「反通緝」2中共高官王滬寧、宋濤 懸賞金出爐

他早披露統戰內幕！習近平指示「戰場在立法院」 網見1亂象：毛骨悚然

富尪智商140+我顏值爆表！36歲網紅媽13年狂生7胎：不多生就太浪費

新娘穿婚紗嘿咻小王「懷誰種聽天由命」！網瘋傳 老公追八卦驚見被綠了

