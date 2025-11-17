打到自己人！修財劃法基隆預算反減少 謝國樑大吐苦水：節流到腸子斷了

記者楊士誼／台北報導

藍白兩黨修改財劃法後，基隆市財政預算竟不增反減。國民黨基隆市議員曾紀嚴今（17）日質詢問及對財劃法的做法，基隆市長謝國樑說，原本預計可增加73億補助款，結果今年卻減少，「努力刪了40幾億預算，有點欲哭無淚」。謝國樑更表示，市府會盡量努力開源，「節流已經節到腸子都截斷了，已經是勒緊褲帶」。

謝國樑表示，去年歲出約254億，原預計財劃法修正後可增加73億補助款，結果今年只拿到237億，勢必讓市府在歲出上須刪減。他指出，如今必須把收入往下拉到260億，編列第一版預算後針對財劃法進行各項預算刪減，把原計306億刪減到260億左右。「這段時間非常辛苦，大家努力刪了40幾億預算，有點欲哭無淚」。

廣告 廣告

謝國樑續表示，市府有近200億基本開銷無法刪減，許多議員問「為何這不能做？」實際上也與財政有很大關係。他也表示，市府會再和主計總處磋商，主計長在立院答詢時稱會協助包含基隆在內九個縣市的歲入不至於比去年差，「多的70幾億就算了，假如能回復到去年歲入規模再增17億，我們還是表達感謝」。

謝國樑回答提問時更深深嘆一口氣，他表示，還是先等待跟行政院溝通，而這次有很多地方縣市增加稅收，基隆有大量關稅收入但無法透過財劃法撥到基隆，市府也透過捷運聯開等試圖增加財源，「還是嘆口氣啦，會盡量努力開源，節流已經節到腸子都截斷了，已經是勒緊褲帶」。他也表示，大家都看得到基隆的困境，需要一起解決。

更多三立新聞網報導

獨家／基隆巨石差一秒砸車！麥當勞驚險逃過後全家接手原址

獨家／差一秒奇蹟生還！基隆八斗子山崩12年後 救人英雄賴鴻瑋現身

謝國樑要都更合建新市政大樓 民進黨揭「分配面積」：把公有土地給建商

SBL／第5隊基隆正式成軍！隊名搶先曝光、形象影片驚見前PLG大咖球星

