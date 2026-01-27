「打到頭顱破裂」日本人在菲律賓首都頻遭搶 當地使館呼籲：切勿抵抗

圖為2020年4月3日，菲律賓馬尼拉市中心的街景。美聯社資料照



據日本媒體今天報導（1/27），近日在菲律賓首都馬尼拉，陸續有日本人遭到搶劫，這些受害者試圖抵抗，卻遭到歹徒更猛烈的攻擊，有人甚至被打到頭顱破裂，日本駐菲律賓大使館呼籲，遇到類似情況，比起自身財物，應該先考量人身安全，切勿強硬抵抗，以免發生憾事。

據《讀賣新聞》與TBS電視台報導，日本駐菲律賓大使館本月26日表示，在菲律賓首都馬尼拉，接連發生日本人遭到搶劫的事件，如果不幸遇到類似情況，切勿抵抗，應以自身安全為最優先考量。

日本大使館說明，本月24日，在馬尼拉的街道上，一名日本人突然遭不明人士，以棍棒從後方敲擊頭部，受害者試圖抵抗，結果遭到歹徒多次毆打，隨後犯人搶走其包包並逃逸。

當地媒體指出，受害人為一名60多歲的日本男性，他因為遭到毆打，頭顱骨出現裂痕，傷勢相當嚴重，正在醫院接受治療。

就在同一天晚間，另一名日本人搭乘計程車，遭6輛機車包圍，要求他交出包包，這名日本人同樣試圖反抗，結果被疑似手槍的物品敲擊臉部，最後歹徒在沒有奪取物品的情況下，逃離犯罪現場。

