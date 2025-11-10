「打勾勾 安心童行」 114年度桃園市監護童年終關懷餐會溫馨登場





桃園市政府9日晚間於Amour阿沐婚宴會館舉辦「114年度桃園市監護童年終關懷餐會」活動。今年度結合桃園推廣國際兒童人權公約的Q萌大使形象，以「打勾勾 安心童行」為主題，象徵市府與孩子們的承諾一起向前、安心同行，張善政市長特地以造型扮裝現身，與兒少一同度過充滿歡笑與溫馨的夜晚。

桃園市長張善政特別蒞會與兒少們互動，他表示，由市府擔任監護人的兒少有130多位，其大多因家庭發生重大變故或受到不當的照顧，最終經法院裁定停止父母親權。市府秉持「兒少最佳利益」的信念，依兒少年齡及生涯規劃提供最適切的照顧與支持，並結合公私部門資源，持續強化心理情緒、教育學習與自立生活等面向的陪伴，讓兒少在成長的路上無後顧之憂勇敢逐夢，靠自己的力量過上更穩定的生活。



桃園市長張善政於114年度桃園市監護童年終關懷餐會中致詞。





會中也安排開場動畫及腹語術融合申訴宣導的演出，社會局更是精心安排「監護童回娘家」的溫暖橋段，邀請桃園市曾受監護、現已自立的孩子回家共度團圓晚會，分享成長的心路歷程，感謝成長之路，有市長爸爸、社工叔(阿)叔(姨)的陪伴與照顧，讓現在的自己更茁壯、更勇敢，立志成為更好的人。

餐會現場，許多寄養父母、機構同仁與社工夥伴以行動陪伴孩子一起參與，共聚溫馨時光，向孩子們送上最真摯的祝福。



桃園市長張善政出席「打勾勾 安心童行」監護兒共享歲末溫暖時光。

社會局表示，一年一度年終關懷餐會不僅是一場溫馨的聚會，更象徵市府以行動守護兒少的堅定承諾。感謝寄養家庭、機構單位、社工夥伴及所有默默付出的照顧者，因為有大家的用心投入與專業陪伴，讓孩子們在生命的重要階段中感受穩定、學會信任，也擁有更多面對未來的力量。



