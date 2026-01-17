打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累

〔記者李紹綾／台北報導〕王俐人昨(17日)在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。

王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有婚禮，連求婚都發生在廁所，林琮軒單膝下跪、用紙摺戒指完成儀式，蜜月更是出差順便去。沒想到婚後幾年，王俐人迎來的不是童話，而是一連串現實考驗。

去年11月，王俐人因火鍋店「打包蛋事件」與店家爆發衝突，氣得在Google評論留下一星負評，還在社群限動要大家去看原因，卻意外引爆輿論反撲。網友多數力挺店家，反批她是「奧客」，再加上留言錯字連篇，討拍不成反成笑柄。12月又爆出她曾借名給友人開設日本料理店，結果友人跑路後留下500萬債務，債主提告，她無奈嘆：「好人真的不能當！」

2026年一開始，王俐人又被傳出與老公林琮軒已在去年底悄悄簽字離婚，她隨即出面否認，強調「沒有離婚」，坦言確實有背債，但夫妻生活一切如常，只是相關報導讓老公心情受影響，甚至出現憂鬱狀況，希望外界別再過度渲染。

面對這些紛擾，王俐人17日在臉書直言，自己看到的不是事件被釐清，而是一場失控的情緒投射，「很多人根本不知道實際情況，卻可以很肯定地對我下結論、貼標籤、開嘲諷」，她形容這種理所當然的霸凌感，讓人特別疲勞，也選擇不再回應無意義的攻擊，「不是因為我心虛，而是因為這樣的聲音已經沒有討論價值」，她也為自己下了一個界線：「我不需要為別人的惡意負責。祝福大家2026健康平安快樂，一起好好的好嗎？不要再酸言酸語了。」盼能停止網路霸凌，她也說：「不為惡意負責，情緒不是正義。」

其實早在14日，王俐人就已為這段低潮寫下伏筆，她坦言2025年發生的事，「不是一句『撐過去就好』可以帶過的那種」，有些傷來得太快，影響甚至延續到2026年。她沒有選擇逃避，而是告訴自己「一邊受傷，一邊學會站穩」，即使未來仍然艱難，「但我會用最認真的態度，一步一步，把自己走回來。這不是示弱，是我選擇對人生負責。我還在，也會繼續走下去」。

