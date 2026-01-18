打包雞蛋挨轟奧客！王俐人「沉默3個月首發聲」：我沒有想要說服誰

娛樂中心／綜合報導

女星王俐人去年11月至大安區一家火鍋店用餐，卻因一顆雞蛋與店家發生衝突，讓她氣到在Google 評論底下留一顆星負評，並在社群公審店家。豈料，事後風向一面倒，網友反過來開酸王俐人是奧客。事隔3個月，王俐人17日打破沉默首度在個人臉書重提此事。

王俐人重提「奧客」風波。（圖／翻攝自王俐人臉書）

王俐人指出，關於她「打包蛋」的相關新聞在網路上不斷發酵，但她看到的卻不是事件被釐清，而是一場失控的情緒投射，「很多人根本不知道實際情況，卻可以很肯定地對我下結論、貼標籤、開嘲諷」，好像跟著一起罵就不需要負擔責任。

王俐人指出，她並非第一次感到網路的冷漠，但這次經歷讓她感到特別疲憊，「因為事情本身早就不是重點了，重點變成誰罵得比較狠、誰站在多數那邊、誰比較有存在感。」而最令她感到最不合理的，則是「理所當然的霸凌感」，彷彿當事人不是人，只是一個可以被隨意消費的名字。

王俐人呼籲外界停止網路霸凌。（圖／翻攝自王俐人臉書）

王俐人強調，她並非想說服任何人，也無意爭辯，只是希望表達自己的感受，「如果連實情都不知道，卻可以這麼輕易地傷害別人，那這樣的網路環境真的讓人很累、也很無聊。」她坦言，選擇不看、不回應並非因為心虛，而是認為這些聲音已經沒有討論價值，最後，她祝福大家新的一年平安、健康，也呼籲外界停止無用的酸言酸語。

