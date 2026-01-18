打包雞蛋挨轟奧客！王俐人「沉默3個月首發聲」：我沒有想要說服誰
娛樂中心／綜合報導
女星王俐人去年11月至大安區一家火鍋店用餐，卻因一顆雞蛋與店家發生衝突，讓她氣到在Google 評論底下留一顆星負評，並在社群公審店家。豈料，事後風向一面倒，網友反過來開酸王俐人是奧客。事隔3個月，王俐人17日打破沉默首度在個人臉書重提此事。
王俐人指出，關於她「打包蛋」的相關新聞在網路上不斷發酵，但她看到的卻不是事件被釐清，而是一場失控的情緒投射，「很多人根本不知道實際情況，卻可以很肯定地對我下結論、貼標籤、開嘲諷」，好像跟著一起罵就不需要負擔責任。
王俐人指出，她並非第一次感到網路的冷漠，但這次經歷讓她感到特別疲憊，「因為事情本身早就不是重點了，重點變成誰罵得比較狠、誰站在多數那邊、誰比較有存在感。」而最令她感到最不合理的，則是「理所當然的霸凌感」，彷彿當事人不是人，只是一個可以被隨意消費的名字。
王俐人強調，她並非想說服任何人，也無意爭辯，只是希望表達自己的感受，「如果連實情都不知道，卻可以這麼輕易地傷害別人，那這樣的網路環境真的讓人很累、也很無聊。」她坦言，選擇不看、不回應並非因為心虛，而是認為這些聲音已經沒有討論價值，最後，她祝福大家新的一年平安、健康，也呼籲外界停止無用的酸言酸語。
更多三立新聞網報導
去年分手邱偲琹！郭方儒爆熱戀「陳立農前女友」 本人10字大方認愛
欠稅千萬未還！男星甜牽「大7歲富婆女友」煲愛 女方凸肚狂飄孕味
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
去年突認分手！任容萱被問「復合小5歲男友」全說了 親曝兩人現況
其他人也在看
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 3 小時前 ・ 6
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 92
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 52
連遭5劇組換角！82歲「國民阿嬤」出面控訴：藝人退休金養老金都沒有
曾在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，以真摯祖孫情逼哭百萬觀眾的「國民阿嬤」王滿嬌，現年已82歲。出道超過60年、演活無數長輩角色的她，近日接受訪問時罕見卸下心防，眼眶泛紅地揭露演藝圈現實面。她透露自己光是在2025年就慘遭5部戲莫名換角，讓她心碎感嘆：「人年紀大了，真的就是不管用。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 83
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
產後真實告白！劉品言「打掉重練」 認了外貌焦慮：找不到穿得下的衣服
藝人劉品言升級當媽媽，在邁入新的一年之際，在社群平台發長文分享心聲。她坦言，在適應「升級版日常」的過程中感受到了焦慮，更直白地說現在的自己還不是滿意的樣子，甚至站在衣櫃前苦惱「找不到穿得下的衣服」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 2
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 19
李多慧搭計程車被認出！司機嗨向女兒炫耀 女神下車一舉動超暖
啦啦隊女神李多慧相當親民，來台後也積極融入台灣生活，受邀參與各式活動。今（17）日晚間，李多慧分享一段在台中的趣事，透露自己搭乘計程車時被司機認出，對方更興奮地開視訊電話向女兒「炫耀」，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 11
債主找上門！向華強爆遭5年心腹背叛...「偽造簽名」吸金40億潛逃
香港影視大亨向華強近來在社群中爆料，直指遭到信任的助手背叛，對方在這5年期間冒用他的名義，非法吸金高達10億港幣（約新台幣40億元），讓他氣得直呼：「偽君子根本防不住」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
出差慘遇空難！女員工與慣老闆「荒島求生」翻轉命運
出差慘遇空難！女員工與慣老闆「荒島求生」翻轉命運EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 3
同學低頭狂嗑便當！陳亭妃超反差0偽裝畫面曝
政治中心／李汶臻報導前總統陳水扁先前曾發文表示，陳亭妃有「99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」，當時公開力挺陳亭妃，引發各界熱議。民進黨台南市長初選結果於15日出爐，資深綠委陳亭妃順利出線，接下來將披上綠袍參選，與「老對手」國民黨立委謝龍介正面交鋒。力拚成為台南建城400年來首位女市長的她，再度迎戰謝龍介，也霸氣喊出「我要6戰6勝謝龍介！」。今（17）日適逢115學年度學測登場首日，陳亭妃稍早也發文鼓勵考生並曬出一張素顏舊照，畫面曝光引發討論。民視 ・ 19 小時前 ・ 37
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 11
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 5
台北101董座年薪解密！賈永婕：比我當藝人時差很多
女星賈永婕上任台北101董事長已1年多，她打破各種框架，最近更親自攀登101大樓頂端的圓球，話題滿滿。針對外界好奇已久的年薪，她沒透露實際的數字，僅坦承比當藝人還要少。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 102
《綜藝大集合》爆回收來賓紅包！要胡瓜自掏腰包來補？親友心疼：被民視羞辱太久
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導綜藝大哥胡瓜與民視的合約爭議再掀話題。胡瓜近來證實，自己目前與《綜藝大集合》並未簽訂正式合約，改採「做一集、領一集」...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4