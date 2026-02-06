"打包一個家" 紙板搭建防災避難所需

一片紙板，能在災時變成一個家的雛形。慈濟與印刷公司攜手推動"打包一個家"防災計畫，從人本需求出發，重新思考避難收容所的生活空間，讓防災更貼近日常，也兼顧環保與永續。

拉開門簾，進到裡頭脫下外套，隱私感十足，不過仔細看這整個空間，其實都是由紙箱打造。「它變成箱子之後，你就可以就是當椅子坐。」

還不只如此，這些紙箱只要簡單組裝，就能依需求變成椅子、桌子等基本生活家具，就連福慧床也有感升級，新增了遮光罩，讓避難民眾能有更好的休息品質。內政部防災士講師 許碧珠：「在避難收容所， 如果遇到有些人，他喜歡有一個獨處的空間， 之前我們可能大家在避難收容所，看到都是比較開放式的空間， 所以他們特別設計一個，可以獨處的空間， 然後那個避難收容所的人，就可以在那個環境裡面，還有自己的空間可以做休息， 然後那個環境也很舒適。」

近年來台灣天災頻仍，颱風、地震與水患接連發生，在慈濟與印刷公司共同推動的"打包一個家"計畫下，防災紙箱不只提供避難收容所更具隱蔽性的休息空間，也兼顧環保與永續理念。印刷公司總經理 吳蕙明：「我們怎麼樣對社會，更有幫助跟回饋 然後再加上，現在的那個自然環境 跟氣候，其實一直一直地很惡劣，然後越來越極端氣候，越來越嚴重， 所以就更激發了我們覺得，應該要以人 以人為出發點，然後來激發設計師們，也能夠設計出 激發出，什麼樣的腦力激盪的產品出來。」

內政部防災士講師 許碧珠：「當這個紙箱子使用度，到一個一定的程度，可能已經就是受潮了，或者是不堪使用的時候，它就可以回收， 回收了之後 打成紙漿，又可以變成新的瓦楞紙，所以它的永續性非常好。」

從一片紙板出發，透過簡單組裝，就能在災時快速打造出可坐、可躺、可遮蔽的生活空間；這不只是防災物資的創新嘗試，也讓防災準備更貼近日常，兼顧人性需求與環境永續。

