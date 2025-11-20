打包「一顆蛋」被阻！王俐人怒PO一星公審火鍋店 「錯字太多」反挨轟

王俐人因為一顆蛋和火鍋店起爭執，氣到發文留負評，卻因為錯字太多掀熱議。翻攝自IG



49歲女星王俐人昨（11/19）因「一顆雞蛋」，與火鍋店自助吧店員爆發爭執，她不滿被阻止外帶，認為店家態度差，氣得在Google留下1星評論，並在IG限時動態發文公審店家，要求網友「自行去看評價原因」。未料大多數網友卻一面倒支持店家，反嗆她才是「奧客」，更指出她的負評文錯字連篇，成為笑柄。

根據王俐人的發文，爭議起於她在用餐後，向店家索取袋子準備將沒吃完的高麗菜、金針菇及自助吧的一顆雞蛋打包帶走。她表示，店家在給袋子時並未提醒雞蛋不能外帶，但約10分鐘後，一名工讀生卻突然走來要求她「把蛋拿出來還回去」，態度強硬，讓她覺得自己像被「當場抓小偷」，感到極度難堪。

面對王俐人的質疑，店員回應，雞蛋雖不能外帶，但是「碰過的蛋不會放回去，會回收給員工自己吃」，希望避免誤會。王俐人卻認為店家做法不合理，「請問我吃一鍋300多塊錢的火鍋，也沒吃你什麼，是故意要來偷蛋回家的嗎？」指控店家處理方式讓她覺得丟臉。

她也在評論中指名主管態度很差，形容對方不但沒有好好處理客訴、「站在旁邊看笑話」，甚至提高音量喊「所以通常妳來時那個今天不在的女服務讓你都把蛋拿回家啊！」、「你要拿回家，我今天給妳拿啊！就到此為止吧！」使她備感受辱，氣到直喊：「黑黑壯壯先生，請你尊重你的店形象！」她還強調自己是固定客人，「一週至少來一次」，認為受到的待遇非常不合理。

然而王俐人「千字長文」曝光後，網友看法完全反轉，有人表示自助吧本就不提供外帶，「誰會把自助區物品帶回家？」認為店家基於規範提醒並無不妥。更多人關注她留言中錯字連發，「不常進店」寫成「不長進店」、「應該」寫成「因該」，讓網友忍不住吐槽：「她是不是沒讀書啊？錯字有夠多」、「最該道歉的是她的中文老師」、「事件不說，文字完全看不懂」。

王俐人因演出《麻辣鮮師》成名，近年出演《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《最佳利益3》等台劇，並持續活躍於戲劇與通告。她過去也曾投入餐飲業，在東區開設私廚餐廳，後因疫情慘賠上千萬。如今因一顆雞蛋惹出風波，再度成為網路熱議焦點。

