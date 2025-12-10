打卡小眾秘境！男子橫跳10米深懸崖 網見影片傻眼：出事別找消防員

中國大陸山東濰坊青州市一處未經開發的野山上，多名男子在高崖處橫跳。圖／翻攝自抖音

中國大陸山東濰坊青州市一處未經開發的野山上，多名男子在高崖處橫跳，相關影片在網路瘋傳引發熱議，不少網友都直言「嫌命長」。

根據《香港01》的報導，事發地點位於青州劈山，官方資料形容該劈縫為當地一處特色自然地貌。影片中可以看到，該處崖縫寬近3米、深約10餘米，無任何護欄或警示標示，一名男子在無安全措施下從高崖一側跳至對面，同行友人則在旁拍照，畫面驚險，引發不少網友對其安全性的擔憂。

影片爆紅後，12月8日原PO向媒體表示，當日他們4人攀上該野山遊玩，其中兩人成功跳過崖縫，另兩人因難度較高未嘗試，「大概兩三米寬，不好跳。」不少網友紛紛留言表示，「一失足就作古啊」、「不用管，失足了就順手埋在縫裡」、「出了事，一個個就安靜了，還是嫌自己命太長了」、「為了流量不要安全了」、「出事了別打119就好，消防員忙得很」。

廣告 廣告

對此，雲門山街道辦工作人員回應指出，該處屬於野山，無專人管理，將把潛在安全隱患報送上級部門。而青州市文旅局也表示，該地並非正式景區，將進一步了解情況並採取相應處置。

隨著露營、徒步等戶外活動興起，越來越多未開發的自然區域被打造成所謂的「小眾秘境」。然而安全與生態問題也日益突出。根據中國探險協會發布的《2024年度中國戶外探險事故報告》，今年全國共發生戶外探險事故335起，造成84人死亡、92人受傷，其中迷路、被困、滑墜、落水等類型佔比高達82%。

安全隱患主要來源包括部分博主為吸引流量，刻意製作探秘影片、包裝危險路線，雖有風險提示但措辭輕微，且常被折疊或忽略。而未開發地區地形複雜、氣候多變，一些戶外新手依靠「網路攻略」貿然進入，缺乏專業裝備與應急能力。部分地區甚至無信號、無救援通道，增加救援難度與公共資源負擔。

遊客擅闖自然保護區或未開放區域，違反相關法規但罰則普遍較輕，部分人為逃避管理會選擇夜間繞行，甚至破壞圍欄，使監管更具挑戰。此外，「小眾秘境」常成為野餐、露營聚集地，遊客離開後垃圾堆積，對當地生態造成長期傷害。



回到原文

更多鏡報報導

又有新詐騙手法！訂單驚見「花14000元購物」連電話、地址都遭盜…很多人都收到

男守護家園與獼猴決鬥慘被打死 警公布「殺人凶猴」照：格殺勿論

中國男攀岩顧玩手機自拍 瞬間墜崖！驚悚影片曝光