打卡新熱點！逛市集也能旅行？高雄觀光圈聖誕限定景點 推廣專區開跑

▲逛市集也能玩遍高雄！「花露露的聖誕樂園」帶你山海城原一次打卡。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄觀光圈攜手茂林國家風景區管理處，整合高雄市 38 區及屏東縣屏北三鄉（三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉）觀光資源，打造「高雄觀光圈」品牌。今年聖誕節，特別在衛武營國家藝術文化中心舉辦的「衛武營黃昏市集－花露露的聖誕樂園」設置 景點推廣專區，帶來山海景點介紹、手作體驗及在地特色展售，為市集增添節慶亮點。

高雄觀光圈品牌業者今年積極參與各大市集活動，包括區域觀光圈市集日、衛武營黃昏市集「綠食光」及「花露露的聖誕樂園」，致力推廣在地美食、農特產及文創好物。本次聖誕日限定的景點推廣專區，透過產品展售與遊程介紹，讓民眾在逛市集、參與節慶活動時，也能深入認識高雄觀光圈匯聚「山、海、城、原」四大元素的多元旅遊魅力。

現場邀請六龜區「多多鳥濕地學校」進行生態展示與濕地保育推廣，介紹濕地在自然生態鏈中的重要性；那瑪夏區「恩典農特產生產合作社」則帶來最道地的部落文化與季節亮點，搭配 DIY 體驗與試吃活動，將山林部落的生活與風味分享給民眾。展區亦提供遊程販售，凡購買任一遊程即可獲得限量 14 吋手提行李箱，讓民眾送給自己或親友一份「說走就走的旅行」的節日禮物。

此外，現場設置 70 吋大螢幕影像展區，輪播今年 10 月開放徵件的「玩轉高雄」短影音競賽入選作品，以及榮獲 2024 MUSE Design Awards 金獎的高雄觀光圈形象影片《山－海流動》。競賽前三名的素人創作者也將親臨現場接受頒獎，以影像帶領觀眾感受高雄觀光圈的風景與故事，展現「人人都是觀光推廣大使」的精神。

茂管處鄭偉宏代理處長表示，希望透過大型市集活動，讓觀光不再只是短暫曝光的看板或旅展，而是走進民眾日常生活，陪伴大家在逛市集、過節慶的同時，認識高屏地區從山到海、從城市故事到部落文化的旅遊魅力。

更多景點或活動資訊，可至 茂林國家風景區、高雄觀光圈官方網站。（圖╱茂管處提供）