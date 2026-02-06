打卡流行起到天壇「集體躺平」 保全急呼：快起來！

北京天壇是明清兩代皇帝祭天之處，被列為世界文化遺產。不過最近年輕人一窩蜂到天壇集體躺平，原來這是一種新的拍照方式。（圖／翻攝自微博@北京葉哥吃喝玩樂）





北京天壇是明清兩代皇帝祭天之處，被列為世界文化遺產。不過最近年輕人一窩蜂到天壇集體躺平，原來這是一種新的拍照方式。一人接著一人仰臥在地上。雖然展現出年輕人愛搞笑的一面，但也被批評行為不恰當，還占用通道。

這是到北京天壇最夯的拍照打卡方式，一人緊張，兩人尷尬，三個四個就無所謂，年輕人一個個接龍，開團秒躺正當紅，一個動作一個眼神就能集合大眾，還有人GET到訊號，小跑步衝刺到隊伍中，在祈年殿前展現屬於當代年輕人的鬆弛感，不管認不認識，先拍照再說。

保全：「遊客您好，不要躺地拍照，都起來，全部起來，起來起來。」

這下可苦了，保全大哥趕緊擴音放送，要大家別擋住通道，還有導遊痛批，這根本是不文明的拍照方式。導遊：「那可是皇帝祭天的御道，600年的漢白玉文物，躺上去不僅會腐蝕文物，還占了公共空間。」

網路上更是流行所謂的抽象打卡方式，年輕人跟風到長沙這間派出所前手抱頭蹲下，讓公安超傻眼，只因為在這場景在紀錄片裡出現過。至於在山西雲岡石窟則是被年輕人發現新玩法，和佛像來個GIVE ME FIVE。遊客：「你合攏，指頭合攏，肯定是要來打卡一下，因為就比較經典。」

四川樂山大佛更是最常被KUSO的佛像，摸摸佛頭萬事不愁，或是幫大佛帶墨鏡、捏捏耳朵，搞怪搞笑，創意無限。

