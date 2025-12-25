打卡無極限？陸女為「氛圍感」闖地鐵隧道拍片 兩單位遭追責

近日大陸一名女子擅自闖入深圳一在建地鐵隧道拍攝照片，並將作品發布至短影音平台引發關注。深圳地鐵建設集團有限公司24日發布通報，針對網傳有人進入在建地鐵隧道拍攝影片一事進行調查，證實攝影師林某某等3人未經許可擅闖深圳地鐵22號線施工現場，已對相關責任單位及人員作出懲處。

女子擅自闖入深圳一在建地鐵隧道拍攝照片。 （圖／翻攝《環球時報》）

綜合大陸媒體報導，根據通報指出，該工程建設單位為深圳地鐵建設集團有限公司，工程勘察設計總承包單位為中國鐵路設計集團有限公司，施工單位為中鐵一局集團有限公司。調查發現，攝影師林某某此前聯繫中國鐵路設計集團有限公司郄某某、甘某某，提出希望拍攝隧道影像作品，甘某某隨後聯繫中鐵一局集團有限公司謝某某對此作了安排。

廣告 廣告

12月15日，林某某、攝影助理許某某、模特陶某某在未向深圳地鐵建設集團申請並獲得許可的情況下，進入地鐵22號線隧道工地實施拍攝行為，並於12月20日發布影片。該女子在社群媒體發布的截圖中配文「當你找到適合走路的隧道」，畫面背景為封閉的地鐵隧道，引發網友廣泛關注。

涉事拍攝人員受批評教育。 （圖／翻攝《九派新聞》）

深圳地鐵建設集團強調，安全是地鐵建設的生命線。針對中國鐵路設計集團有限公司、中鐵一局集團有限公司相關人員違規允許林某某等人進入隧道工地拍攝，以及林某某等人未遵守安全管理制度等行為，已依規作出處理。對中國鐵路設計集團有限公司予以黃牌警示，對中鐵一局集團有限公司進行通報批評，責令兩單位對郄某某、甘某某、謝某某等責任人進行追責，對涉事拍攝人員林某某、許某某、陶某某給予批評教育。

知名律師、河南澤槿律師事務所主任付建認為，該女子未經許可闖入在建地鐵隧道拍照，涉嫌違反《治安管理處罰法》，擅自進入封閉施工的隧道，擾亂施工單位秩序與公共秩序，一般可處警告或200元人民幣（約900元新台幣）以下罰款，情節較重的處5至10日拘留，可並處500元人民幣（約2200元新台幣）以下罰款。若其行為危害施工安全與公共安全，情節嚴重的處5至10日拘留，可並處500元人民幣（約2200元新台幣）以下罰款，若造成嚴重後果，還可能觸犯民事賠償甚至刑事追責。

涉事女子帳號已將自己帳號清空。 （圖／翻攝《第一現場》）

律師李亞兵表示，在建地鐵隧道屬於封閉管理的公共建設區域，違規闖入該區域進行拍攝活動，除了有自身的安全風險以外，還涉嫌違反治安管理處罰法的相關規定。根據《治安管理處罰法》和《城市軌道交通運營管理規定》，擅自進入軌道、隧道等禁入區域可能面臨警告、罰款或行政拘留，若造成嚴重後果，可能涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」。

深圳地鐵建設集團表示，將開展專項整治，全面加強施工現場管理，深入排查風險隱患，杜絕此類事件再次發生。目前涉事女子已將自己的社群媒體帳號清空。

延伸閱讀

CNBC：輝達同意200億美元收購AI新創公司Groq

感謝「護國神山」！亞洲人均GDP台名列第4 首超南韓領先日

輝達買點來了！華爾街投行：十年難得一見