打卡熱點！泰國女遊基隆「彩色屋」 遭偷拍裙底風光

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市正濱漁港網紅知名景點「彩色屋」，吸引遊客造訪，1名慕名前來的泰國遊客小寧(化名)5月間在漁港觀景台上取景時，張姓男子見小寧穿著短裙，露出修長美腿，竟躲在觀景台下拿手機偷拍她裙底風光，在觀景台對面彩色屋用餐的廖姓男子發現後，攝錄張男偷拍過程後報警逮人。基隆地檢署今(21日)偵結將張男依涉犯妨害性隱私及不實性影像罪起訴。

基隆市正濱漁港旁網紅知名景點「彩色屋」，每到假日總吸引遊客造訪，已成為基隆最夯的網路打卡熱點，連外國遊客也趨之若鶩；年約20多歲的泰國籍遊客小寧今年5月間某日近午至正濱漁港觀景台上，朝對面的彩色屋拍攝；由於小寧身材火辣，加上又穿迷你短裙，吸引30多歲張姓工人目光，躲在觀景台下方，持手機朝上拍攝小寧裙底風光。

張男在偷拍時，在觀景台對面、彩色屋某餐廳用餐的廖姓男子發現後，拿起手機蒐證張男偷拍小寧過程後報警；警方獲報趕抵逮捕張男，查扣他手機，發現手機內有張女裙底風光照，將張男移送法辦。

檢察官勘驗廖男蒐證畫面發現張男一共躲在觀景台下方偷拍4次，且張男的手機內有多張小寧裙底風光照片，遂依張涉犯妨害性隱私及不實性影像罪起訴。

