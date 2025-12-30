打卡系統查設備來源 商業署暫緩人臉辨識確保資安

（中央社記者曾筠庭台北30日電）經濟部商業發展署表示，針對媒體報導指稱官署打卡系統涉國安疑慮，商業署已暫緩啟用人臉辨識功能，並查證相關設備來源，以確保資訊安全，另外，差勤系統僅供商業署內部同仁使用，與經濟部整體差勤系統各自獨立，

近日有媒體報導中提及「中製系統侵官署／PAPAGO臉部辨識竟用中國主機板，揭官署打卡系統藏國安漏洞」，商業署今天發布新聞稿指出，該系統目前仍在測試階段，尚未完成驗收，目前為審慎起見已暫緩啟用人臉辨識的相關功能，同時也針對廠商進行查證作業，以確保資訊安全及管理無虞。

廣告 廣告

商業署說明，人臉辨識系統招標文件已明確規定，不得由中國廠商、第三地含中資成分廠商，或在台中資廠商參與投標，分包廠商及硬體設備零組件來源亦明定不得為中國製造，相關作業均依政府採購法及招標文件辦理。

商業署表示，若經查證確認廠商違反政府規範或契約約定，將依約辦理解約並處以罰款；若涉及提供不實證明，將進一步追究法律責任。

對於媒體質疑設備疑似使用中國製主機板，商業署指出，已第一時間要求廠商提出完整設備來源、規格及相關證明文件，並同步啟動查證作業，後續將依查證結果，依法、依約妥適處理。

商業署強調，未來將持續嚴格落實政府採購及資通安全相關規範，確保公務體系資訊環境安全，維護社會大眾信賴。（編輯：楊凱翔）1141230