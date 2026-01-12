打卡造景加優惠！SKM Park Outlets 高雄草衙 走春新選擇

SKM Park Outlets 高雄草衙戶外街區由600顆紅燈籠點亮燈海，成為春節夜拍亮點。（記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

近年民眾春節出遊型態逐漸轉變，從單純採買年貨，轉向「體驗＋情境式消費」；看準此趨勢，SKM Park Outlets 高雄草衙即日起推出新春主題活動「馬躍祥雲好運來」，結合新春造景、會員回饋與鈴鹿賽道樂園限定優惠，打造南台灣最具年味的走春新選擇，邀請民眾一走進來，就感受滿滿過年氛圍。

本次新春檔期最大亮點之一，為全新登場的「瑞馬迎春打卡造景」，結合春節吉祥寓意與戶外空間，規劃五大必拍亮點，打造從白天到夜晚、一路迎福的走春路線。中央廣場的「吉祥搖搖馬」特別邀請國寶級剪紙藝術家「陳彥廷」教授合作，將象徵好運與活力的「馬」轉化為親子皆宜的藝術裝置，為新年揭開好運序幕；大道西一樓的「金獅賀春牆」以春聯與金獅營造濃厚年節儀式感；戶外街區則由600顆紅燈籠點亮燈海，成為春節夜拍亮點。

此外，戶外街區北空橋下的「新春吉祥大對聯」以高掛空中的巨大對聯象徵新年一路順遂，南空橋下的「馬上有錢大春聯」以直白的祝賀語傳遞新年祝福，讓民眾在拍照的同時，把好運與財運一併帶回家。

迎接新年到來，SKM Park Outlets 高雄草衙也特別規劃新春商品選品主題「開春換夾添新運」、「開運有型財運隨行」，提供春節換新好選擇，COACH全面4折起，經典SIGNATURE信封型皮夾，原價12,800元特價6,400元；MICHAEL KORS全面4折起，桃粉色連身裙原價16,900元折扣價5,070元，JET SET TRAVEL咖啡色短夾原價10,300元折扣價4,080元，CHARLOTTE棕色肩背包原價23,800元折扣價6,980元；kate spade全面4折起，Bridget Crinkle拉鍊皮夾，原價11,000元特價4,400元，任兩件再享85折。館內還集結多元餐飲與超過200 家品牌，提供滿滿優惠，讓民眾在春節前為新的一年換上新衣、新夾，迎接嶄新好運。

SKM Park Outlets 高雄草衙搶攻春節走春人潮，多項精品全面4折起。（記者王正平翻攝）

SKM Park Outlets 高雄草衙同步推出多項活動。1/9(五)-3/1(日) 扣 20 點skm points抽「開運賽馬之旅」，得獎者可獲得「雙人香港來回機票+香港灣仔帝盛酒店馬場景觀房四晚+賽馬體驗」，為新的一年增添好彩頭；1/9(五)-1/11(日)推出新光三越會員卡友專屬加碼活動，憑指定銀行信用卡單卡累積消費6,000元，即可兌換300元電子抵用金；1/15(四)-1/18(日)新光三越會員累積消費滿3,000元，送2,000點skm points。

鈴鹿賽道樂園同步推出多項限定優惠，滿足親子與年輕族群的放電需求。1/9(五)-3/1(日)「馬上暢玩」優惠，全日暢遊單人 730 元，單人卡丁車 3 場只要1,688 元(2/14(六)-2/22(日) 農曆春節連假不適用)，讓遊客一次玩得盡興；針對馬年特別推出「屬馬有禮」活動，凡屬馬或姓氏為馬的民眾，憑證件即可享全日暢遊 399 元優惠；另有「好事成雙」平日限定方案，於 1/9(五)-1/30(五)期間平日 13點前完成購票，即可享雙人全日暢遊888元，適合情侶、好友或親子一同歡樂迎新年。

面對春節連假人潮回流與高雄觀光熱度持續攀升，SKM Park Outlets 高雄草衙 發揮「戶外、開放、好逛好拍」的場域優勢，結合新春節慶佈置、品牌優惠與娛樂體驗，成為闔家大小、親友相聚的走春新選擇。無論是白天拍照打卡、傍晚逛街購物，或夜晚欣賞燈籠美景，都能感受層次豐富、不一樣的過年氛圍。